Markering etter moskéskytingen i Bærum: – Kan tyde på at vi trenger å forsterke innsatsen

SANDVIKA (VG) – Moskéangrepet kan tyde på at vi trenger å forsterke innsatsen, slik at man klarer å fange opp dette i god tid i forveien, sier stortingsrepresentant Abid Raja.

Søndag formiddag blir det holdt en markering etter angrepet på en moské i Bærum i går. Stortingsrepresentant Abid Raja (V) er valgt inn fra Bærum og Akershus, og er til stede for å vise solidaritet med de muslimske menighetene i Bærum. Statsminister Erna Solberg (H) kommer også, bekrefter statssekretær for pressesaker ved Statsministerens kontor (SMK), Rune Altstadsæter, overfor VG.

– Det er en handling vi på det sterkeste må fordømme. Sjokkerende hendelse i trygge Norge. Dette er selvfølgelig et angrep på muslimer og en moske her i Bærum, men det er også et angrep på alle de verdiene vi holder så kjært her i Norge. Det er ytringsfrihet og det er religionsfrihet, sier Raja til VG.

– Selvfølgelig kjenner mange unge muslimer på frykten i dag, men det er veldig mange i Bærum som er helt etnisk norske, og ikke bare muslimer, som også kjenner frykten og jeg tror den frykten kjenner mange på i Norge, og det er veldig bra at vi viser solidaritet med hverandre, fortsetter han.

– Betyr det at dette kan skje hvor som helst i Norge?

– Jeg håper virkelig ikke det. Vi må legge til rette for å bekjempe all type ekstremisme. Vi har vært gode på å bekjempe antisemittisme i Norge. Vi har hatt veldig mye fokus på fremmedkrigere. Men jeg tror det er viktig at vi har fokus på denne typen ensomme ulver, som kan la seg inspirere av ekstremistisk høyreekstremisme, og det er også viktig at vi klarer å bekjempe.

– Vi ser igjen at politiet ikke hadde klart å avdekke denne personen. Betyr det at politiet ikke makter dette?

– Internett er jo veldig stort. Jeg tror politiet og PST gjør så godt de kan på dette, men det kan også tyde på at vi trenger å forsterke den innsatsen, slik at man klarer å fange opp dette i god tid i forveien.

– Nå er du her i dag. Er dette din moské?

– Jeg er jo folkevalgt her fra Bærum og Akershus, men jeg tilhører egentlig en annen moské, men jeg er her for å vise solidaritet, jeg er jo stortingsrepresentant og visepresident, så det er for å vise solidaritet med dem som går i denne moskeen.

