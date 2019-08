Statsminister Erna Solberg var søndag formiddag til stede under eid-feiringen på Thon Hotell i Sandvika. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Erna Solberg etter moskéskytingen i Bærum: – Norge skal være trygt

SANDVIKA (VG) Statsminister Erna Solberg (H) sier vi må bekjempe muslimfiendtlige holdninger sammen.

Søndag formiddag ble det holdt en markering etter angrepet på en moské i Bærum i går. Statsminister Erna Solberg (H) besøkte de norske muslimene som feiret eid på Thon Hotel i Sandvika i Bærum lørdag.

– Det som skjedde i går, er ting som ikke skal skje i Norge. Norge skal være trygt, sa statsministeren til pressen.

Solberg legger til at alle norske gudshus skal være trygge - uansett hva man tror på.

– Det jeg syns er bra å se, er hvordan nordmenn stiller opp. Det viser hovedbildet i Norge, som er at nordmenn tar avstand fra muslimhetsen som eksisterer.

Statsministeren viser til sin egen Facebook-side som eksempel, hvor hun peker på at det er flere eldre mennesker som sprer hatkommentarer.

– Det er synd å se, men det er ikke unge folk som er problemet, men eldre folk som har ekstreme tanker om islam. Vi prøver å bekjempe det, men det er vanskelig.

Til stede er også stortingsrepresentant Abid Raja (V), som er valgt inn fra Bærum og Akershus.

– Det er en handling vi på det sterkeste må fordømme. Sjokkerende hendelse i trygge Norge. Dette er selvfølgelig et angrep på muslimer og en moske her i Bærum, men det er også et angrep på alle de verdiene vi holder så kjært her i Norge. Det er ytringsfrihet og det er religionsfrihet, sier Raja til VG.

– Selvfølgelig kjenner mange unge muslimer på frykten i dag, men det er veldig mange i Bærum som er helt etnisk norske, og ikke bare muslimer, som også kjenner frykten og jeg tror den frykten kjenner mange på i Norge, og det er veldig bra at vi viser solidaritet med hverandre, fortsetter han.

– Betyr det at dette kan skje hvor som helst i Norge?

– Jeg håper virkelig ikke det. Vi må legge til rette for å bekjempe all type ekstremisme. Vi har vært gode på å bekjempe antisemittisme i Norge. Vi har hatt veldig mye fokus på fremmedkrigere. Men jeg tror det er viktig at vi har fokus på denne typen ensomme ulver, som kan la seg inspirere av ekstremistisk høyreekstremisme, og det er også viktig at vi klarer å bekjempe.

– Vi ser igjen at politiet ikke hadde klart å avdekke denne personen. Betyr det at politiet ikke makter dette?

– Internett er jo veldig stort. Jeg tror politiet og PST gjør så godt de kan på dette, men det kan også tyde på at vi trenger å forsterke den innsatsen, slik at man klarer å fange opp dette i god tid i forveien.

– Nå er du her i dag. Er dette din moské?

– Jeg er jo folkevalgt her fra Bærum og Akershus, men jeg tilhører egentlig en annen moské, men jeg er her for å vise solidaritet, jeg er jo stortingsrepresentant og visepresident, så det er for å vise solidaritet med dem som går i denne moskeen.

Søndag formiddag blir det holdt en markering ved Thon Hotell i Sandvika. Foto: Jorgen Braastad, VG

