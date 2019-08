Ung kvinne funnet død i Bærum – mann siktet for drap

Da politiet tok seg inn i boligen til mannen som er siktet i forbindelse skytingen i en moské i Bærum, fant de en død kvinne. Nå er mannen også siktet for drap på kvinnen, som han er i familie med.

Rett over klokken 16 ble det meldt om skyting ved al-Noor Islamic Center i Bærum, på folkemunne kjent som «Bærums-moskeen». En person ble lettere skadet og gjerningspersonen ble først holdt fast av noen som var i moskeen, frem til politiet kom og tok over.

Politiet ser funnet av den døde kvinnen i sammenheng med angrepet.

– Politiet har i kveld funnet en død kvinne i en bolig i Eiksmarka i Bærum. Vi etterforsker det som et mulig drap. Den døde skal være i relasjon med mannen som ble pågrepet ved moskeen, sier Rune Skjold, fungerende leder for Felles enhet for etterretning.

Kvinnen ble funnet av politiet da de tok seg inn i boligen, i etterkant av skyteepisoden i moskeen.

– Vi sjekker nå rundt relasjonene og om han har noe med dødsfallet å gjøre.

– Det er en familierelasjon, sier Skjold.

Det er en ung kvinne som er funnet død, og huset hun er funnet i er siktedes bosted de siste årene.

Det var i 22-tiden lørdag kveld politiet informerte om at de hadde funnet en død kvinne i en bolig i Bærum. Politiet ønsker ikke å uttale seg om dødsårsak eller om det er funnet våpen på åstedet i Eiksmarka. I moskeen ble det funnet to våpen.

Politiet har ennå ikke avhørt den siktede mannen.

– Det er av helsemessige grunner. Han vil komme til oss etter hvert, sier Skjold.

Etterforsker foruminnlegg

Internettaktiviten til mannen som er siktet for drapsforsøk er en del av etterforskningen.

– Tilhører han noe spesielt miljø?

– Det tar tid å undersøke. Vi er kjent med nettsamfunnene han har vært deltaker på, ellers har vi ingen opplysninger om at han tilhører et miljø.

Politiet at de har kjennskap til mannen fra før, men at det ikke gjelder straffbare forhold.

Bevæpner alle i Oslo politidistrikt

I morgen er det den muslimske høytiden eid, som mange feirer. Høytiden markerer slutten på pilegrimsreisen og det er vanlig å gå i moskeen. Politiet er i dialog med moskeene som skal ha arrangementer i morgen.

– Vi kommer til å sette inn ekstra beredskap. Vi har som et ekstra tiltak også bevæpnet alle mannskap i Oslo politidistrikt fra i kveld, sier politiinspektør Jan Eirik Thomassen.

Politiet vil sette inn både synlige og usynlige tiltak i morgen.

– Vi vil ha en betydelig økt tilstedeværelse i gatene og der arrangementene finner sted.

Publisert: 10.08.19 kl. 23:03 Oppdatert: 10.08.19 kl. 23:22