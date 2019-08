SIKTET: 21-åringen var folkeregistrert på den samme adressen som politiet fant hans 17 år gamle stesøster drept. Foto: Privat

Forsvarer: Utvider siktelsen mot 21-åringen etter moske-skytingen

21-åringen som tidligere har vært siktet etter moské-skytingen og drapet på en 17-åring, vil bli terrorsiktet.

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det opplyser hans forsvarer Unni Fries til NTB. Hun opplyser videre at 21-åringen ikke erkjenner straffskyld.

Politiet har ikke kommentert om siktelsen blir utvidet.

Det var lørdag i 16-tiden at det ble meldt om skyting i al-Noor-moskeen i Bærum. Da politiet kom til stedet hadde de som var til stede, blant annet Mohammed Rafiq (65), overmannet gjerningsmannen.

Bakgrunn: Mann (21) siktet for drap og drapsforsøk

Senere lørdag aksjonerte politiet mot 21-åringens adresse i Bærum. Der fant de hans 17 år gamle adopterte stesøster drept.

Skal ha hyllet Quisling

Han ble da siktet for drap- og drapsforsøk. Nå blir 21-åringen terrorsiktet, ifølge NTB.

Det ble tidlig klart at 21-åringen hadde gitt uttrykk for høyreekstreme holdninger. I et nettinnlegg skrevet i siktedes navn, hyller vedkommende terroren i Christchurch, El Paso og San Diego. I innlegget oppfordres andre til å delta i rasekrig. Det avsluttes med «Valhall venter».

– Kartleggingen som er gjort har vist at denne personen har høyreekstreme holdninger. Han har hyllet Quisling. Han har innvandringsfiendtlige holdninger, sa politioverbetjent Rune Skjold i Oslo-politiet på en pressekonferanse søndag.

Nekter straffskyld

Mandag ble det klart at 21-åringen nekter straffskyld. Han har så langt nektet å la seg avhøre av politiet.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva har forklart nå. Det er for tidlig, sier Fries til VG.

Bekymret for holdningene

21-åringens tidligere medelever ved folkehøyskolen han gikk på frem til juni i år, har sagt til VG at de var bekymret for hans ekstreme holdninger.

les også Feirer den muslimske høytiden: – Vi er bekymret for sikkerheten

– Jeg skjønte at noe sånt kunne skje. Jeg har tidligere sagt til en venninne: «Dette kommer ikke til å gå bra, noen kommer til å dø, enten ham eller noen andre», sier en kvinne som var elev ved folkehøyskolen i samme periode.

Hun varslet en lærer om det hun mente var kvinne- og innvandringsfiendtlige holdninger.

– Det var ingen grunn til å gå til politiet i vinter, og jeg ser heller ingen grunn til å gjøre det på nåværende tidspunkt basert på det jeg vet. Hvis politiet tar kontakt, får de så klart opplysninger av oss, sier læreren til VG.

Elever som har gått på skole med siktede mens de var yngre, beskriver han som glad og skoleflink.

Publisert: 12.08.19 kl. 10:05