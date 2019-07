Foto: KForce, Wikipedia / Superior Court of New Jersey, Appellate Division

Dommer nektet å dømme 16-åring som voksen fordi han kom fra en «god familie»

Aktor ønsket at en 16 år gammel gutt tiltalt for voldtekt, skulle dømmes som voksen. Det ville imidlertid ikke dommeren, og begrunnet det med guttens bakgrunn.

Det skriver NBC News om rettssaken i New Jersey.

Ifølge rettsdokumentene skal det angivelige overgrepet mot den jevnaldrende jenta ha skjedd i 2017, i en avstengt og mørk kjeller. Lyset skal ha vært avslått og et fotballspill-bord skal ha blokkert for døren.

Offeret og tiltalte skal begge ha vært ruspåvirket da den angivelige voldtekten fant sted, og den 16 år gamle tiltalte skal ha filmet overgrepet og sendt den til syv av sine venner, skriver avisen.

«Når den første gangen du har sex er en voldtekt»

«Når den første gangen du har sex er en voldtekt», skal gutten ha skrevet i klippet han sendte til vennene, skriver NBC News.

Aktoratet i delstaten kan i alvorlige saker søke om at mindreårige tiltalte, som er 15 år eller eldre, prøves som voksne.

Om 16-åringen da hadde blitt dømt hadde han ifølge amerikansk lov vært forpliktet til å registreres som en overgrepsmann.

Men dette nektet dommer i familierett, James Troiano (69), da saken var oppe i juli i fjor:

«Den unge mannen kommer fra en god familie som har fått ham inn på en god skole hvor han gjorde det ekstremt bra. Han er helt klart en kandidat ikke bare for college, men antagelig for et bra college», skrev dommeren, og la også til at gutten hadde en av de høyeste utmerkelsene innenfor speideren.

Usikker på om det var voldtekt

Dommeren skal også ha uttrykt bekymring rundt at aktor ikke hadde forklart offeret og hennes foreldre «den ødeleggende effekten» det ville ha for tiltaltes liv dersom han ble dømt som voksen.

«Noen mennesker ville kanskje argumentert for, du vet. Hvordan kunne hun ha klart å bli så full som hun sa hun var? Det er egentlig ikke viktig. Jeg synes det er et problem her, om denne unge jenta var så påvirket at hun ikke forsto hva som foregikk».

Dommeren la også til at han mente det 16-åringen hadde skrevet om filmen han sendte til vennene sine kunne forklares med at var «bare en 16 år gammel gutt som sa dumme ting til vennene sine».

Ifølge New York Times la dommeren også til at «en tradisjonell voldtektssak» vanligvis involverte to eller flere menn som brukte en pistol eller et våpen til å tvinge et offer inn i et forlatt hus eller lignende, «og bare rett og slett misbruke personen i tillegg til å banke og true personen».

Han la til at det var i slike saker at retten kunne prøve en mindreårig som voksen.

Har vakt sterke reaksjoner

Etter dommerens uttalelser har han ifølge avisen blitt kraftig irettesatt av ankeinstansen i New Jersey domstolen, som gjennom 14 sider advarte dommeren mot å la privilegerte tenåringer påvirke domsavsigelsene hans.

14 juni bestemte samme instans at dommerens avgjørelse skulle reverseres, og at saken skulle bli sendt tilbake i rettsystemet for ny dom, skriver CNN.

Aktoratet planlegger nå hva deres neste skritt skal være og kan på nytt søke om at tiltalte skal prøves for retten som voksen, skriver kanalen. Ifølge New York Times er det imidlertid allerede bestemt at tiltalte skal prøves som voksen.

Ifølge New York Times har en rekke dommere i USA de siste årene vært i hardt vært etter dommer i saker omhandlende seksuelle forbrytelser.

En av sakene som vakte mest oppsikt var da en dommer i California dømte en student ved prestisjetunge Stanford University til seks måneder i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i å forgripe seg på en bevisstløs kvinne. Etter store protester ble dommeren fjernet, skriver avisen.

Også New Jersey-dommeren har vakt reaksjoner hos publikum, skriver NBC News. Blant dem senator i New York, Kirsten Gillibrand, som stiller som presidentkandidat.

– Jeg bryr meg ikke om hvilken familie du er fra – seksuelle overgrep er aldri akseptabelt. Slutt å komme med unnskyldninger for overgripere og start å stå opp for dem som har blitt misbrukt, skrev hun på Twitter.

