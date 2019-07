RØDT VARSEL: Det kraftige varselet om gresspollen vil vare en ukes tid. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kraftig spredning av gresspollen

Føler du deg forkjølet? Klør det i øynene? Har du tett eller rennende nese? Da er du kanskje allergisk mot gress.

Ifølge pollenvarslingen fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er nemlig Sørlandet og Østlandet nå rødmerket med varsel om kraftig spredning av gresspollen.

– Akkurat nå er det kraftig blomstring av gressorten Timotei, og den sprer en del pollen på Sør- og Østlandet, sier senior pollenanalytiker i NAAF Hallvard Ramfjord.

Ramfjord sier den kraftige spredningen av gresspollen mest sannsynlig vil vare en uke til, før det går ned til moderate mengder.

Senior pollenanalytiker i NAAF, Hallvard Ramfjord, ved en pollenmålestasjon. Foto: Per Harald Olsen/ NTNU

Verst lenger sør

Årsaken til at det er kraftig pollenspredning på Sør- og Østlandet, og mindre lenger nord, er klimaet.

– Lengre nord er det kortere blomstringsperiode, kaldere klima og tøffere for vegetasjonen å produsere pollen, sier Ramfjord.

Så om man er veldig plaget av allergi, kan det være lurt å legge ferien til Nord-Norge.

Slik ser buroten ut. Foto: Hallvard Ramfjord

Neste pollenbølge

Spredningen av gresspollen varer ut juli, og i månedsskiftet juli-august er det en ny pollentype som gjør seg gjeldende: Burot.

Burot ventes å spre seg i midten av juli og utover i august.

– De som er allergiske mot burot kan vente seg kraftige symptomer. Det er fordi immunforsvaret har fått kjørt seg i hele pollensesongen, sier Ramfjord.

Men trøsten for alle pollenallergikere er at burot er den siste pollensorten i sesongen, og at etter rundt den 20. august er det hele over.

Pollenvarsel Pollenvarslingen utarbeides daglig for pollentypene:

or

hassel

Salix (pollen fra pil, selje og vier)

bjørk

gress

burot

Tjenesten starter vanligvis i midten av februar og avsluttes ca. 25. august. Vis mer vg-expand-down

Publisert: 09.07.19 kl. 13:10