STØTTE: Even Ydstie Johnsen (18) og Adam Fedorcsak (18) fikk støtte for å teste ut kebab. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Fikk 25.000 kroner i støtte for å teste kebab

Adam Fedorcsak og Even Ydstie Johnsen fikk seg en stor overraskelse da Frifond bestemte seg for å støtte kebabtestingen deres.

Mindre enn 10 minutter siden







For to år siden startet Adam Fedorcsak (18) og Even Ydstie Johnsen (18) opp en idé, som guttene aldri trodde de faktisk skulle gjennomføre.

– Det hele startet egentlig som en spøk, men så tenkte vi: Hvorfor ikke starte opp en gruppe for å teste ut kebab? Det var jo veldig morsomt, sier Fedorcsak til VG.

Fedorcsak og Johnsen går andre året på Elvebakken videregående skole, og ville starte opp et elevlag for å finne på noe sosialt sammen med andre. De utviklet derfor ideen om kebabtesting, slik at de kunne søke om støtte fra Frifond.

– Vi brukte første året på å finne ut logistikken på hvordan vi skulle utføre dette i praksis. Da vi sendte inn en søknad og forklarte hva vi hadde tenkt å gjøre, fikk vi svar etter én måned. Vi kunne faktisk ikke tro våre egne øyne, forklarer Fedorcsak.

Til guttenes store overraskelse, fikk de 25.000 kroner i støtte for å teste ut flere kebabplasser i Oslo.

Pengene som deles ut gjennom Frifond, er penger som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Stortinget har bestemt at overskuddet til Norsk Tipping skal deles ut til samfunnsnyttige formål, skriver Frifond.

Testet 16 steder

Da Fedorcsak og Johnsen fikk innvilget søknaden fra Frifond, startet de opp en Facebook-gruppe for å rekruttere flere medlemmer. Facebook-gruppen fikk til slutt over 250 medlemmer.

– Hver gang vi skulle teste et nytt sted, tok vi med femten forskjellige personer til å være med. Til slutt ble det en veldig sosial greie, forklarer Johnsen.

Saken fortsetter under bildet.

KEBABTESTING: Oliver Mølmen Kjeldstad, Even Ydstie og Simon Solberg Skorpen tester ut Oslos beste kebab. Foto: Privat

For å være med måtte alle fylle ut et skjema hvor de vurderte kebabplassen på en skala fra én til seks. Samtidig har guttene skrevet artikler om hvert sted, som skal bli delt videre i Facebook-gruppen og skoleavisen.

– Det ble testet ut 16 forskjellige kebabplasser i Oslo, men favoritten er nok «The Corner», forklarer begge guttene.

– Hvordan kom dere på ideen?

– Det har vært mange artikler ute om kebabvurderinger fra restauranter, men vi følte ikke det traff så bra for unge. Ungdommer har nemlig ikke så masse penger å rutte med, så vi ville finne noe bra og billig, sier Johnsen.

Guttene forteller at de er veldig erfarne kebabspisere fra før av.

– Vi gikk inn i dette prosjektet med en god del kunnskap, sier Fedorcsak.

– Uvanlig og oppfinnsomt

Generalsekretær Andreas Borud i LNU forteller at prosjektet til guttene både er uvanlig og oppfinnsomt.

– Det er artig at de har gjort det til et prosjekt som kommer flere til gode gjennom sosiale sammenkomster på tvers av skoletrinn og publisering i skoleavisen, sier Borud om prosjektet.

Frifond støtter lokale prosjekter for og med barn og unge. For å søke om støtte fra organisasjonen, må man være under 26 år og basere prosjektet på frivillig innsats.

– Hvor normalt er det at noen får støtte fra Frifond for å teste ut kebab?

– Jeg kjenner ikke til at det har skjedd før, men jeg blir stadig overrasket over prosjektene vi får inn. Frifond har siden år 2000 gitt støtte til alt mulig barn og unge interesserer seg for – fra dataparty og filmproduksjon – til skateparker og planteverksted, sier han.

Fedorcsak og Johnsen har nesten brukt opp støtten, men er usikker på om de skal fortsette videre med prosjektet.

– Det har vært et morsomt konsept. Man for jo penger for å vurdere mat! Det er jo drømmen, avslutter Fedorcsak.

Publisert: 02.07.19 kl. 19:44