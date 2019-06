KRASJET: Ulykken skjedde på Skillebekk i Oslo. Foto: Jens Holm / Stringerfoto

Bil krasjet i gjerde ved trikkestopp - én død

Én person er bekreftet død av helsepersonell på stedet etter en bilulykke i Oslo onsdag kveld. Den involverte bilen tilhører den russiske ambassaden, bekrefter politiet.

Nødetatene jobber på stedet etter at en bil med to personer har krasjet i et gjerde tilhørende et trikkestopp på Skillebekk i Oslo like før midnatt onsdag kveld.

Klokken 00.36 melder politiet på Twitter at én person er bekreftet død av helsepersonell på stedet. Den andre involverte er kjørt til legevakten med lettere skader.

– Den involverte bilen tilhører den russiske ambassaden, og både ambassaden og Utenriksdepartementet er varslet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG i 01.10-tiden.

Han opplyser at de ikke har fått bekreftet sikker identitet på de to involverte i ulykken, og at de vil jobbe med å få varslet pårørende sammen med ambassaden. Det dreier seg imidlertid om to menn.

Politiet meldte om ulykken klokken 0.10 natt til torsdag, og operasjonslederen forteller at AMK fikk melding om ulykken like før midnatt.

– Det er én bil og to personer involvert. Ulykken fremstår som alvorlig, og vi jobber med å få oversikt over skadeomfanget nå, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG rundt klokken 00.15

Publisert: 20.06.19 kl. 01:19 Oppdatert: 20.06.19 kl. 01:36