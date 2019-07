FUNNET DØDE: Det var ikke noe hyggelig syn som møtte moren til Maria Rosenkrantz-Olsen, som eide de to kaninene Chewy (10) og Harriet (8) Foto: Privat

Kaninene ble funnet døde i hagen: – Skjønner ikke hvem som kan gjøre noe sånt

Natt til 3. juli ble kaninene Chewy (10) og Harriet (8) funnet døde i en hage i Lørenskog. Nå utlover eier Maria Rosenkrantz-Olsen en dusør på 10.000 kroner til de som kan hjelpe med å oppklare saken.

– Det er så vondt. Jeg blir helt på gråten bare av å snakke om det, sier Maria Rosenkrantz-Olsen til VG.

Hun bor i Oslo, men om sommeren lar hun kaninene sine bo hos moren med hage i Lørenskog. Da kaninene hennes ble funnet døde i hagen til moren, mistenkte hun raskt at det var mennesker – og ikke dyr som sto bak.

Det var Romerikets blad som omtalte saken først.

Håper på oppklaring

Rosenkrantz-Olsen forteller at kaninene ble funnet flate på bakken, og at det så ut som om de ble mishandlet. Det var heller ingen bitemerker eller blod på noen av dyrene. For å være sikker fikk hun den ene kaninen obdusert før hun anmeldte saken.

Romerikes Blad har snakket med veterinær Øyvor Kolbjørnsen, som utførte obduksjonen.

– Jeg kan bekrefte at kaninen hadde ribbeinsbrudd og indre blødninger. Den døde av traume med forblødning. En kan ikke si noe sikkert om årsaken til traumet, sier hun til avisen.

I SORG: Eieren av kaninene håper på en oppklaring i saken, og utlover en dusør på 10.000 kroner til de som vet noe mer. Foto: Privat

Rosenkrantz-Olsen er imidlertid overbevist om at det står mennesker bak. Hun lover en dusør på 10.000 kroner for tips som eventuelt fører til at saken blir oppklart.

– De har tatt fra oss familiemedlemmene våre, og vi er i skikkelig sorg. Vi håper at det er noen som vet noe mer. Vi mener at rettsvernet til dyr er veldig viktig.

SOM FAMILIEMEDLEMMER: – Det er så grusomt at dette skulle være deres siste tid, sier Maria Rosenkrantz-Olsen om de to kaninene hennes som ble funnet drept. Foto: Privat

Naboene hørte ingenting

I tillegg til at det ikke var tegn til andre dyr, var gjerdet rundt eiendommen bøyd på et sted, noe som ifølge Rosenkrantz-Olsen styrker mistanken om at mennesker står bak. Hun har også forhørt seg med dem som bor i området.

– Vi har snakket med nesten hele gaten, gått dør til dør, for å høre om de hadde hørt noe den natten, det er det ingen som har hørt noe som helst.

Torsdag skal hun inn til politistasjonen på nytt for en lengre samtale om hendelsen.

– Vi er glade fordi det virker som de ser alvorlig på situasjonen, sier hun.

Publisert: 11.07.19 kl. 14:07