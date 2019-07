Rødt farenivå på Veslemannen: – Det reagerer raskt på små ting

Et område på 20 ganger 40 meter på det ustabile fjellpartiet Veslemannen har beveget seg en del natt til søndag. Det har gått flere steinsprang.

– Det vi ser på webkameraet er svarte flekker, så vi ser at det har rast en del, sier vakthavende geolog Lars Harald Blikra til VG.

De anslår at et område på 20 ganger 40 meter er i bevegelse.

– Vi har ikke analysert det helt ennå, men det området er i bevegelse og det raser litt ut fra det, sier geologen.

Farenivået på Veslemannen, som er en del av fjellet Mannen, er nok en gang hevet til rødt – fem dager etter at det ble justert ned sist. Tre husstander med til sammen seks personer er evakuert.

Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Forflytning siste døgn har vært 163 mm per døgn i øvre del av fjellpartiet og 15 mm per døgn i frontpartiet, melder NVE i sin oppdatering.

– Det har vært mye bevegelse i øvre del og vi ser en trend med økning i nedre, sier Blikra.

Ifølge varselet for Yrs målestasjon på Mannen, skal det være opphold, men ganske varmt på Mannen de neste dagene. Det vil trolig medføre snøsmelting og dermed tilføre fjellpartiet vann.

– Været ser fint ut de neste dagene, men vi ser at fjellet endrer seg uten særlig stor påvirkning. Det er vanskelig å spå, for det reagerer veldig raskt på små ting, sier geologen.

Årets første røde farenivå og den påfølgende evakueringen av dem som bor i fareområdet, skjedde uvanlig tidlig, allerede 30. juni. Geologene tror at bevegelsene så tidlig er et tegn på at fjellet er svekket som følge av år med mye bevegelse.

To dager senere, tirsdag denne uken, ble det justert ned igjen til gult, fordi det ble minusgrader i fjellet. Det har vist seg tidligere at fjellpartier reagerer når det kommer vann ned i fjellet.

Allerede fredag 5. juli ble farenivået justert opp til oransje igjen og søndag er det altså nok en gang satt til rødt.

– Mye av snøen smeltet lørdag, og natt til i dag, 7. juli, økte bevegelsene betydelig i et område i den øvre delen. Det har gått mange steinsprang fra området. I morgentimene søndag er det tegn på at bevegelsene øker i nedre delen, og vi setter derfor rødt farenivå, sier Blikra i NVEs oppdatering.

