Blåser opp til ny kamp mot vindkraft

SIRDAL/ KVINESDAL (VG) Langs trange og snirklete bygdeveier fraktes det 70 meter lange vindbladet med centimeterpresisjon. Nå vil Norge bygge flere vindmølleparker - men den lokale motstanden får stadig mer kraft.

I august starter produksjonen i Sør-Norges største vindkraftpark, i Sirdal og Flekkefjord i Vest-Agder. Tonstad vindpark får 51 turbiner, og alt skal stå klart ved begynnelsen av 2019.

Mens det blir mer attraktivt å bygge vindkraft i Norge, er det fortsatt lite likt blant folk.

– Det ødelegger naturen vår. Fjellene, turområdene, fugler og planteliv. Jeg er redd vi kommer til å høre turbinene helt ned hit. Så skal de bygge nye veier for å komme frem til vindparken etter den er bygd. Jeg vokste opp her, og har alltid brukt området. Dette har jeg kjempet mot siden 2009, sier Elfrid Ovedal (71), bosatt i Sirdal kommune.

Sirdal er en av mange kommuner i Agder-fylkene som er utpekt i NVEs rammeplan som særlig egnet for vindkraftutbygging. For tiden ferdigstilles Tonstad vindpark, som vil bli landets største enkeltprosjekt innen vindkraft med 51 turbiner.

KRITIKERE: Lokale innbyggere, hytteeiere og politikere sier tapet av friluftsområder og natur faller tungt for brystet når vindturbinene blir en realitet. F.v. Alfred Horpestad, Kåre Ivar Ovedal, Jan Egil Øksendal, Per Torgersen, Elfrid Ovedal, Oddvar Aamodt, Rolf Arne Grimsby. Foto: Lien, Kyrre

Nå er innbyggere og politikere nervøse for om sirdølene kan ende opp med flere vindkraftparker i sin kommune.

Ovedal peker ut av stuevinduet fra barndomshjemmet på Øksendal, mot en knaus på andre siden av dalen.

– De høyeste turbinene på Tonstad blir synlige over heia der. Jeg liker det ikke, sier Elfrid.

UTSIKT: Elfrid Ovedal har idyllisk utsikt fra stuevinduet i barndomshjemmet, men frykter at turbinene vil være synlige i horisonten. Foto: Lien, Kyrre

Vinden er snudd

De neste tre årene skal antallet vindkraftverk i Norge dobles. Det har blitt stadig mer attraktivt å bygge vindparker, og den 1. april la NVE frem en rammeplan for fremtidig utbygging. Her er 13 områder med et totalareal på rundt 17.000 kvadratkilometer utpekt som særlig interessant.

Et av de største områdene ligger nettopp i Vest-Agder. Men rammeplanen later til å ha skremt, heller enn beroliget, beboere i de aktuelle områdene.

Ifølge en gjennomgang fra Klassekampen har 18 av de 98 kommunene som befinner seg innenfor rammeplanen sendt inn høringsnotat, og samtlige ber om at deres kommune holdes utenfor. I tillegg har 44 av 65 ordførere avisen har tatt kontakt med, svart at de sier nei til nye kraftverk.

OMRÅDER: Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har pekt ut 13 områder som mest egnet for vindkraftutbygging. Foto: NVE

Det har de lagt merke til også i Sirdal.

– Vi har merket oss et engasjement imot vindkraft særlig etter NVEs nasjonale ramme for vindkraft ble publisert 1. april. Selv om en vindpark bidrar positivt, utgjør den også en endring av landskapet og det er nok dette vi oppfatter at er den største grunnen til motstand, sier kommunikasjonsansvarlig Henriette-Sarah Holberg i Tonstad vindpark til VG.

Holberg vektlegger at parken innfører en rekke tiltak for å avgrense påvirkningen på miljøet, blant annet blant annet fugleavstøtere og et mastesystem som skåner naturen rundt.

Lokale protester

Kampen mot videre vindkraftutbygging i Sirdal er en av mange lokale protestgrupper i landet.

På Frøya utenfor Trøndelagskysten har motstanden mot utbyggingen rullet og gått i flere år. Nylig anmeldte utbygger Trønderenergi en vindkraftaksjonist for å ha beveget seg på anleggsområdet, og har også signalisert at det vurderes søksmål for forsinkelse av utbyggingen etter gjentatte demonstrasjoner.

I de fire kommunen Fjaler, Gaular, Hyllestad og Høyanger i Sogn og Fjordane har vindkraftmotstandere gått i samarbeid for å stoppe selskapene, ifølge lokalavisen Firda.

Både Naturvernforbundet og Den norske turistforeningen har uttrykt bekymring for at vindkraftplanene fremover er siktet mot store, urørte naturområder, og ønsker nå en gjennomgang av det miljøfaglige grunnlaget for de konsesjonene som er gitt.









TRANGT: Det må kjøres rundt 500 turer for å få fraktet alt av deler opp til Tonstad vindpark. Det er en krevende rute å kjøre, og arealet har måttet bli utvidet flere steder for å lage plass til de 70 meter lange bladene.

Sør-Norges største vindpark

Tonstad vindpark blir Sørlandets tredje vindkraftverk, Sør-Norges største og nest størst i landet. 51 turbiner med 200 meter fra topp til bunn skal være klar for produksjon innen utgangen av året, og første turbin skal settes i drift allerede i august.

Selve byggearbeidene startet i mars i fjor, og i juni begynte de første, gigantiske vindmøllebladene å bli fraktet opp langs snirklete veier fra Øye i Kvinesdal og inn til Sirdal. Ifølge firmaet som er ansvarlig for transporten, er det den mest krevende de har foretatt seg.

Vindkraft i Norge Eksisterende vindkraftverk i Norge teller 36. Dette er fordelt på 625 vindturbiner.

Samlet har disse en årlig normalproduksjon på 5,5 milliarder kilowattimer.

16 nye kraftverk er under bygging per nå, noe som dobler dagens produksjon. I tillegg foreligger det konsesjoner for ytterligere 39 kraftverk.

I løpet av tre år skal antallet kraftverk dobles.

Tonstad vindpark blir den største parken i Sør-Norge, og den nest største i landet. 51 vindturbiner skal produsere 208 MW - seks av disse i Flekkefjord, de resterende i Sirdal. Vis mer

Hver natt fraktes 2–3 vindblader strekningen opp til parken, og det vil foregå frem til september.

– Veiene er veldig smale flere steder, og har noen steder helninger som har måttet flates ut for å unngå at lastebilen blir sittende fast. Det er også mange svinger som har nødvendiggjort tilpasninger, blitt gjort sprengninger i veikantene og fjerning av trær, skilt og master slik at arealet utvides nok til å la transporten passere, forklarer kommunikasjonsansvarlig Henriette-Sarah Holberg.

Det er på nippet at det går flere steder.

– Tilpasningen av veiene er gjort slik at bladet akkurat kan passere, og da er marginene veldig små for dem som kjører disse bladtransportene, sier Holberg.

Vil stoppe utbyggingen

Potensialet i kraftkommunen Sirdal er stort. Rett ved fylkesgrensen mot Rogaland ligger Bergeheia, et annet område som er aktuelt for vindkraftutbygging. Turbiner over 200 meter høye vil være godt synlig for sirdøler i sentrum av bygda, sier de lokale. Det vil de stoppe.

– De kaller det grønt skifte, men det innebærer å skyte ned toppen av fjellet og bygge oppå, sier Rolf André Grimsby (33), fastboende og hjemvendt sirdøl, og henviser til turbinene på fjelltoppene i kommunen.

BYGGER: I Tonstad vindpark gjøres det klart for å bygge opp de 51 turbinene som skal utgjøre parken. De første turbinene skal i drift allerede i august. Foto: Lien, Kyrre

Vindpark i Bergeheia er foreløpig hypotetisk, og mange lokalpolitikere har snudd i spørsmålet om vindkraft. Men området ligger innenfor rammeplanen, og Grimsby stoler ikke på at siste ord er sagt.

– Når dette kommer rett før kommunevalget, synes jeg ikke vi kan slappe av, sier han, og svarer bekreftende på at dette blir prioritet frem mot valget.

– Det neste prosjektet vil få større eksponering lokalt. Vindmøllene der vil være direkte synlige fra bygda, sier Grimsby.

– Hadde ikke stemt ja i dag

Mens innbyggerne i dalen er redde for å bli omringet av turbiner, har den politiske ledelsen også begynt å nøle. En av dem som som satt i kommunestyret i 2013, og som stemte for vindpark i kommunen, er nåværende ordfører Thor Jørgen Tjørhom.

– Når man ser konsekvensene av utbyggingen, kan det ikke kalles positivt. Jeg hadde nok ikke stemt ja til utbyggingen på Tonstad om avstemningen hadde skjedd i dag, sier Sp-politikeren til VG.

Når det gjelder høringsinnspill til NVEs rammeplan, mener ordføreren at kommunen har ofret nok.

– Det er ikke sikkert at politikerne er så veldig optimistiske til mer. Jeg er redd uberørt natur blir mangelvare i fremtiden, sier Tjørhom.

– Motstanderne er kommet enda mer på banen i det siste. Ikke bare lokalt, men regionalt, sier ordføreren.

FØRSTEMANN UT: Den første turbinen, her under oppbygging, skal være i drift fra august. Foto: Simen Haughom / Spectacular Norway

– De roper så høyt

– Jeg er for vindkraft. Er ikke alle for? Jeg har truffet mange som er positive, men de som er imot roper så høyt, sier Erling Skaar (64) med glimt i øyet, når VG møter han på egen gårdsplass i Øksendal.

Han er nabo med Elfrid Ovedal, men til tross for voldsom uenighet er det en god tone mellom dem. Mens Skaar vektlegger ren energi og arbeidsplasser i kommunen, peker Ovedal på lyden og inngripen i naturen.

Ovedals ektemann, som i 2019 stiller til valg i kommunen, skrev tilbake i 2013 et høringssvar angående Tonstad vindpark der han blant annet påpeker at prosessen med vindparken har skapt mye "vondt blod" blant slekt, venner og naboer i bygda.

UENIGE: Elfrid Ovedal og nabo Erling Skaar har delte meninger om hva en vindpark vil gjøre med kommunen. – Det er positivt med både ren energi og arbeidsplasser til kommunen, sier Skaar. Foto: Lien, Kyrre

Elfrid selv avviser at det er mye krangel mellom naboene, men erkjenner at nabo Erling Skaar er en av de få hun klarer å diskutere fritt med.

– Han er den eneste av dem som er positive, som jeg kan snakke om dette med, sier Ovedal og ler.

– Jeg synes de ser stilige ut, jeg. Det er trist at dere vil si nei til alt. Og dette med at lyden fra turbinene på Tonstad skal være så forstyrrende for oss helt her nede, det kjøper jeg ikke, sier Skaar.

– Jeg håper du har rett, svarer Elfrid.

