Politiet endrer hovedhypotese: Anne-Elisabeth (69) er drept

LILLESTRØM (VG) Politiet mener at Anne Elisabeth Hagen (69) kan ha blitt drept, men utelukker ikke at det kan være snakk om en fordekt bortføring.

– Det er fortsatt mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det som mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med et økonomisk motiv. Hovedhypotesen er derfor endret til at Anne Elisabeth Hagen er drept, sier politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse.

Han påpeker at man dermed ikke kan utelukke at man står overfor et drap som er forsøkt skjult ved en fordekt eller fingert bortføring.

– Vi tviler på at det er en bortføring, men at man ønsker å skape inntrykk av at det er nettopp det dette dreier seg om, sier Brøske til VG.

Han sier at man fortsatt ikke kan utelukke at man står overfor en bortføring med et økonomisk motiv, men at denne hypotesen er svekket.

Derfor endrer de hovedhypotese

Politiet forklarer årsaken til endring av hovedhypotese slik:

Tiden som har gått og fravær av kontakt de siste månedene

Mangel på livsbevis, til tross for gjentatte oppfordringer fra familien

Valget av en lite egnet kommunikasjonsplattform, som gjør det svært krevende å forhandle

Påfallende liten vilje til kontakt fra den angivelige motparten

En komplisert betalingsform og påfallende lite vilje til å innkassere løsepengene

Samt en helhetsvurdering av etterforskningen gjennomført frem til nå

Siste sikre livstegn skal være en telefonsamtale klokken 09.14, dagen hun forsvant.

– På bakgrunn av mangel på livsbevis, mener vi det er meget lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live. Vi understreker likevel at vi fortsatt ikke har noe bevis på det motsatte, og kan derfor ikke utelukke muligheten for at hun fortsatt er i live, sier Brøske.

Politiet vil ikke kommentere om det er noen mistenkte eller siktede i saken, og viser til at de ikke har noen tradisjon for å kommentere det underveis i en pågående etterforskning.

Politiinspektør Tommy Brøske Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Brev kan være solgt i Norge

Onsdag 31. oktober i fjor skal ektemannen Tom Hagen ha kommet hjem til tomt hus og en skriftlig beskjed. Der skal det på dårlig norsk ha vært fremsatt et krav på ni millioner euro i kryptovalutaen Monero og en trussel om at kvinnen ville bli drept dersom politiet ble involvert.

Dette gjorde at politiet tidlig fryktet en pengemotivert kidnapping.

Politiet har brukt mye tid på å analysere brevet, og blant annet involvert språkeksperter.

Brøske opplyser på pressekonferansen at politiet har holdepunkter for å vite hvor papiret er produsert, samt hvor det er solgt.

– Vi utelukker ikke at papiret er solgt i Norge, sier Brøske.

Ingen livstegn

Hverken politiet eller familien har fått noe livstegn fra den 69 år gamle kvinnen etter forsvinningen.

Politiet har ikke lagt skjul på at dette har bekymret dem. Samtidig har de undersøkt om noe annet enn løsepenger er det virkelige motivet til den eller de som står bak kvinnens forsvinning.

I tiden etter forsvinningen var det kontakt med det som har vært omtalt som mulige kidnapperne over ulike digitale plattformer, men hverken politiet, bistandsadvokaten eller familien Hagen har hørt noe siden slutten av januar.

De påståtte kidnapperne åpnet da opp for å gi et livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen og skisserte en måte å gjennomføre det på. Så skal det ha blitt stille.

FORSVUNNET: 69 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor. Foto: POLITIET

Funn på åstedet

Millionene har rullet i den komplekse etterforskningen som snart er på sin åttende måned. Ifølge politiet finnes det ingen enkle løsninger eller åpenbare spor som gir løsning på det som lenge fremsto som en ren kidnapping.

Da politiet tok seg inn i milliardærekteparets bolig på Lørenskog 31. oktober i fjor, samme dag som 69 år gamle Anne Elisabeth Hagen forsvant, gjorde de en rekke funn:

Et trusselbrev

I tilknytning til et av badene i huset har politiets kriminalteknikere påvist det som kan omtales som slepespor.

Anne Elisabeth Hagens mobiltelefon

VG har tidligere skrevet at politiet har vært opptatte av å kartlegge skoene til personer som har vært på åstedet.

UNDERSØKELSER: Så sent som i april ble det gjort omfattende undersøkelser utenfor huset til Hagen-ekteparet. Foto: Gisle Oddstad

Sloraveien

Politiet har også vært opptatte av å kartlegge bevegelser i området rundt Sloraveien 4.

Et større prosjekt har dermed vært å samle inn data fra omkringliggende base- og bomstasjoner.

Ekteparets bolig ligger innerst i en blindvei med utsikt over det idylliske Langvannet på Fjellhamar, hvor politiet har gjort omfattende søk.

Publisert: 26.06.19 kl. 12:08 Oppdatert: 26.06.19 kl. 13:02