NORGESGRUPPEN: Iramghan Malik er daglig leder for Joker Parkveien Bodø. Foto: Preben Hunstad / Bodø Nu

Google endret navnet på Maliks butikk: – Det er trist og uheldig

Google har smarte tjenester, men algoritmen klarte ikke fange opp at noen hadde endret navn på Joker Parkveien. Der medførte at den i går ble hetende «Neger Joker Parkveien Bodø».

Sondre Skjelvik, Bodø Nu

– Jeg har hørt det navnet før, men ikke sett det på Google. Det henger nok igjen fra tidligere da butikken solgte kebab, sier daglig leder Iramghan Malik til Bodø Nu.

Malik har drevet Joker-butikken i tre år, og gir forhistorien:

– For lenge siden het den Joker Parkveien, det er vel 10 år siden. Men de som drev butikken på det tidspunktet begynte å selge kebab. De fikk problemer med Norgesgruppen fordi de ikke fulgte konseptet, og butikken endret profil og navn. Etter hva jeg har forstått dukket dette kallenavnet opp på denne tiden, forteller han.

Saken fortsetter under bildet.

DAGLIG LEDER: Iramghan har drevet Joker-butikken i tre år. Foto: Preben Hunstad / Bodø Nu

Butikken, som ligger mellom Bodø videregående skole og Nordlandsmuseet, er blitt populær i sitt nærområde. Spesielt på søndager. Malik, som har drevet butikken i over tre år, forteller at det var vanskelig å kvitte seg med det gamle ryktet.

– Det er ungdommene i nabolaget som har fortalt meg historier om at de kalte det for «negerjoker», som er et uheldig navn. Jeg har jobbet hardt for å få tillit fra folk i området, sier han, og legger til:

– Det er trist og uheldig. Jeg har ikke noe mer å si. Man jobber hardt. Jeg er her fra seks om morgenen til langt på kveld. Men siden det ikke er meg det handler om, men fortiden, føler jeg meg maktesløs. Jeg håper bare at folk skjønner at dagens Joker Parkveien er en seriøs butikk, sier Malik.

Henviser til Google

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, sier dette er uforståelig.

– Det høres veldig rart ut. Det har ingenting med Norgesgruppen å gjøre. Hvordan er det mulig?

Kilder Bodø Nu har vært i kontakt med sier at hvem som helst kan legge inn navneendringer på butikker i Google, og at systemene ikke alltid fanger opp om noe er feil. Kine peker også på Google.

– Hvorfor den kombinasjonen gir treff på Joker Parkveien vet ikke jeg, og det må du nok ta med Google. Det sier seg selv at ingen i Joker eller Norgesgruppen har gjort dette, her er det noe som er manipulert.

Bodø Nu har forsøkt å komme i kontakt med Google, uten hell.

Publisert: 26.06.19 kl. 19:40