GLOBALE PROBLEMER: Kartet viser hvor problemene er størst for Facebook-applikasjonen onsdag ettermiddg. Foto: Skjermdump, www.downdetector.com

Store problemer hos Facebook, Instagram og WhatsApp

Onsdag ettermiddag har det blitt meldt om store problemer hos sosiale medier-gigantene.

Mindre enn 10 minutter siden







Det melder Downdetector.

Tusenvis av brukere opplever problemer med Facebook, Instagram og WhatsApp, som alle er eid av Facebook.

Downdetector har fått inn over 7000 rapporter om store problemer med Facebook, hvor de fleste problemene skyldes brukere som ikke får opp bilder. Noen sliter i tillegg med nyhetsoppdateringen på Facebook.

les også BBC: Mest omfattende Facebook-nedetid siden 2008

Ved 17-tiden onsdag ettermiddag har Downdetector i tillegg fått inn over 14.000 rapporter om feil på Instagram, ifølge nettstedet. Flere brukere har rapportert om at de ikke får opp andre brukeres innlegg. Stort sett er det ulike funksjoner som ikke har virket - kun enkelte funksjoner for noen brukere, mens flere funksjoner samtidig for andre.

les også Datatilsynet: Høyre brøt loven i Facebook-kampanje

Flere personer rapporterer også om problemer med den krypterte meldingstjenesten WhatsApp, hvor brukerne ikke har muligheten til å hverken sende eller motta meldinger.

Problemene er størst i Storbritannia og USA, men også flere norske brukere har rapportert om problemer, ifølge kartet. Whatsapp har imidlertid størst problemer i Tyskland, Brasil, Argentina og Venezuela.

Til sammen har sosiale medier-gigantene, inkludert Messenger, over 3,8 milliarder aktive brukere.

Det er foreløpig ikke kjent hva problemene skyldes eller når det blir rettet.

Tidligere i mars hadde de samme mediegigantene store tekniske problemer, som førte til nedetid flere steder i verden. Facebook hadde ikke hatt så stor nedetid siden 2008.

Publisert: 03.07.19 kl. 17:38