Svalbard tiner raskest i verden

Ingen andre steder på jorden øker temperaturen så raskt. Det gir Svalbard helt nye problemer, med noe så enkelt som regn.

Nå nettopp

Longyearbyen, Svalbard. Et mannskor synger stemningsfull filmmusikk, mens enkle pappesker og kasser bæres inn en portal i fjellveggen. Hver eske følges av dempet applaus fra vottekledde hender.

Det er 26. februar, og i Norge har coronasmitten akkurat ankommet landet. En kvinne reiser fra Kina til Tromsø og blir det første offisielle tilfellet av smitte i Norge. En øyelege går på jobb på Ullevål denne dagen, uvitende om smitten legen tok med seg fra skiferien.

På Svalbard står statsminister Erna Solberg (H) i godt under 20 minusgrader, med ørene dekket til med ørevarmere. Matminister Olaug Bollestad (KrF) står i kjeledress.

Det er høytidelig seremoni for å markere at nær 50 land legger sine verdifulle frø inn i frøbanken – også kalt«dommedagshvelvet».

ISKALDT: Eskene med budselskapenes logo ser ordinære ut. De inneholder frø og plantemateriale som sikres i frøbanken. Foto: Harald Henden, VG

Presidenten fra Ghana ser unektelig kald ut.

– Jeg må si at jeg misunner ikke de som bor her, sier president Nana Akufo-Addo.

På Svalbard skjer den globale oppvarmingen raskere enn i resten av verden. I Longyearbyen er det registrert raskere temperaturøkning enn i noen annen by.

Gjennomsnittstemperaturen har økt mer enn fire grader på 30 år, ifølge Norsk Polarinstitutt. Vintermånedene er nesten ti grader varmere.

Temperaturøkningen påvirker alt på Svalbard. Selve grunnen de står på er i bevegelse.

Bare global oppvarming kan forklare det som nå skjer på øya, og den kan derfor gi en unik forsmak på omstillingen vi har i vente, ifølge Norsk Polarinstitutt.

KJØLIG: Gradestokken viser 22 minusgrader, men vinden gjør det brutalt. Også for president Nana Akufo-Addo fra Ghana, landbruk- og matminister Olaug Bollestad og statsminister Erna Solberg. Foto: Harald Henden

Bakken tiner

Rekker av fargerike hus står på påler i frossen jord og berg. Permafrosten i bakken har temperaturer som ligger stabilt under frysepunktet på 0 grader.

Med økte temperaturer tiner større deler av bakken og permafrosten trekker seg tilbake.

Strendene tiner og smuldrer opp, bakken er langsomt bevegelig og gjør husene skjeve.

– Vi kaller det en by på klimavandring, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Alt av infrastruktur må sikres eller flyttes. Det gjelder lyktestolper, gater, vannrør og ledninger, bygninger og veier.

Noen uker hvert år kommer det store mengder regn. Mange av husene ble bygget på 70- og 80-tallet, uten drenering.

– Vi får problemer med noe så enkelt som overflatevann, som andre byer har taklet i alle år. Dermed kommer det vann inn steder det ikke skal. Husene her i området hadde ikke takrenner, det har vi montert nå i ettertid, sier Olsen.

Bak denne isbelagte døren, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. I alt finnes frø av mer enn 4000 plantearter i frøhvelvet på Svalbard.

Skredene kommer for ofte

Før var fjellene rundt byen en beskyttelse, nå kalles de en trussel.

Morgenen 19. desember 2015 satt Elke Morgener på kjøkkenet åtte uker gamle Svale i armene. Det var lørdag og en venninne var på besøk. Far Malte Jochmann og datteren Elida (2) droppet derfor turen ut i snøen.

– Jeg snudde meg til siden og så snø komme mot vinduet, og tenkte at det var rart at fresen kastet snø rett mot oss. Så skjønte jeg at det var et skred, sier Morgner.

Snømassene raste inn i kjøkkenet og rev datteren ut av armene hennes. Babyen ble begravet et stykke fra henne.

SIKRING: Fjellet har fått midlertidig sikring etter skredet som tok huset til Elke Morgner og Malte Jochmann. Husene langs denne veien er nå flyttet. Foto: Harald Henden

– Hun gråt, så jeg visste at hun hadde luft. Jeg tenkte at snøen måtte stoppe, for hvis jeg fikk den over ansiktet ville det ikke gå så bra. Den stoppet, forklarer moren.

Samboeren kom seg løs fra snømassene, fant den vesle jenta og fikk tullet henne inn i et teppe.

– Det var for mørkt til å se hvordan hun så ut, men hun gråt, forklarer Jochmann.

Det tok førti minutter før de fant Elida, begravet under 2,5 meter snø. Hun var så frossen at de ikke kunne måle temperaturen hennes, men hun klarte seg. Alle overlevde.

I nabohusene døde to personer, den yngste bare to år.

TRUENDE: Fjellene bak byen har vært en beskyttelse, men de økende mengdene snø gjør dem til en fare for beboelsen. Foto: Harald Henden

Det kalles et 5000-årsskred fordi skred av denne størrelsen skal komme så sjelden, ifølge statistikken.

Men to år senere kom et nytt.

Skredkartene måtte tegnes på nytt, NVE konkluderte med at kunnskapen ikke stemte lenger.

– Skred er en enkelthendelse og sier ingenting om klimaendringer. Sånn sett er jeg ikke glad for å ta skredet inn i klimadiskusjonen, fordi det var et skredutsatt område, sier Jochmann.

– Men vi ser prognosene for hvordan dette utvikler seg. Med bratte fjellsider og mer snø, vil du få flere skred. Derfor tenker jeg at det er viktig at man sikrer de utsatte områdene, sier Morgner.

Familien har fått et nytt hus utenfor rasområdet. Det er satt opp midlertidig vern mot nye skred i fjellsiden, mens de venter på millioner fra statsbudsjettet til varig sikring.

Svalbards erfaring er klar: Å tilpasse seg endringene er svært kostbart. Alternativet setter innbyggere i fare.

Reinsdyrene sulter på en centimeter

Nær alt dyreliv på øya lever i vill natur, og den er sårbar.

Paradoksalt nok var samfunnet bygget opp rundt kullgruver, men i dag er bare en av dem i drift. De fleste nyopprettede selskap er innen reiseliv.

I kulturhuset og kafeen er en egen vegg merket «skohotell», hyllene er fulle av varme støvler for arktiske minusgrader. Rundt et bord sitter en vennegjeng i 20-årene og 30-årene, fra Norge, Sverige, Danmark og Frankrike. De jobber som guider og i servicenæringen.

– Ingen kommer hit med vilje, det er alltid tilfeldig hvordan man ender opp her, flirer franske William Kennedy.

Han har jobbet som bartender og guide på Svalbard tidligere, men er nå på besøk hos kjæresten Kristin Eriksson. Hun har vært guide her i tre år og sier hun ser forandringene.

– Nå kommer det regn i januar og februar, som fryser til is. Det dreper reinsdyrene, som ikke klarer å få tak i mat under en centimeter med is. I fjor kunne du kjøre gjennom dalen og se døde reinsdyr, forklarer Eriksson.

Hun sier det er vanskelig å få spørsmål fra turistene om klimaendringer, når hun samtidig vet at de har reist med fly helt til Svalbard.

SAMMENSVEISET: Danske Jeppe Ravn Nielsen (t.v.) har forelsket seg i Svalbard og vil bli. Han går sammen med norske Sigvor Djukastein Mala, franske Valentin Cascais og William Kennedy, og svenske Kristin Eriksson. Foto: Harald Henden

– Vi har en veldig viktig rolle i å få dem til å se at dette skjer, og samtidig forelske seg i naturen sånn at de har et større ønske om å ta vare på den når de kommer hjem, sier guiden.

Klimaforsker Kim Holmén ved Norsk Polarinstitutt mener Svalbard har blitt et utstillingsvindu for klimaendringene. Det må Norge forvalte.

– De fleste andre steder i verden har de annen tung aktivitet, som jordbruk, industri og lokale utslipp. Det skjer parallelt med klimaforandringer og gjør det vanskelig å skille ut hvilke endringer som skyldes hva. Her er det helt entydig, sier Holmen.

Isen trekker seg fra fjordene

Et helikopter børster snø opp i luften på dekket til skipet MS «Polarsyssel», i en av fjordene ved Longyearbyen.

Ut klyver Erna Solberg, Olaug Bollestad, Ghanas president Nana Akufo-Addo og resten av deres delegasjoner.

For bare ti til femten år siden var isen på fjorden sterk nok til å bære snøscootere, der det i dag er åpent hav eller tynn is.

President Akufo-Addo sier Ghana også opplever endringene på et nivå land som Norge ikke ser ennå.

– Vi ser det i form av ørkenspredning, og hyppigere tørke og flom enn før. Det påvirker jordbruk og økosystem. For oss er dette ikke en akademisk diskusjon, det er et fenomen på bakken som påvirker folks liv, sier presidenten.

Foto: Harald Henden

Ghana sitter samtidig på store oljefunn, og er regnet som det sjette mest oljerike landet i Afrika. De har akkurat begynt utvinningen sin.

– Vi må ikke gi slipp på oljen, men vi må forholde oss til den verdenen vi lever i. Den går gradvis bort fra fossilt drivstoff. Jeg tror likevel det fortsatt er et vindu for de av oss med oljeressurser, til å berike vårt samfunn, sier Akufo-Addo.

Presidenten sier at hans fokus er på tilpasning.

– Norge tar beslutninger basert på hva som er best for Norge, og Ghana kommer til å gjøre det samme.

Norge skal fortsatt finne olje

Det er ikke første gang Erna Solberg er på Svalbard.

– Jeg kan se at isbreen er mindre nå enn den var forrige gang, for fem år siden, sier Solberg.

Solberg opererer i et vanskelig farvann. På den ene siden holder hun nyttårstale om global oppvarming og klimagasser. På den andre siden vil hennes regjering åpne nye oljefelt, og hun vil ikke bruke ordet klimakrise.

Hun vil ikke gå med på at regjeringen og Høyre står i en spagat, mellom velgere som ønsker offensiv klimapolitikk og velgere som kaller det hysteri. Over 160.000 personer har meldt seg inn i Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet».

– Klimahysteri er å si at vi bare har en sak å snakke om, og det er klima. Vi må nå flere mål samtidig i dette landet, samtidig som vi får ned utslippene våre, sier statsministeren.

– Når så mange melder seg inn i en gruppe mot klimahysteri, har vi et problem med hvordan politikere, forskere og andre formidler kunnskap om klimaendringer?

– Det er en generell tendens til å mistro forskning, politikere og institusjoner. Det har å gjøre med at folk ikke alltid ønsker å ta inn over seg ubehageligheter og endringer.

Dyrene kommer tilbake

Alt er ikke mørkt. En hvalross svømmer runder rundt skipet og ser ut til å lete etter et isflak å hvile på. Den brune kjempen kaster seg opp på et flak og snuser ut i luften.

Før var hvalross og sel nesten borte fra fjordene på grunn av overfangst, nå er de kommet tallsterke tilbake, ifølge sysselmannen. Det brukes som eksempel på at politiske virkemidler fungerer i møte med nye utfordringer.

– For oss er ikke dette en spøk. Vi ser det hver eneste dag og kjenner det på husene våre. Her blir du ganske kraftig realitetsorientert.

Samfunnet på Svalbard tilpasser seg den nye virkeligheten, men det har sin pris å flytte hus og tenke helt nytt.

Det ble frøbanken et eksempel på, da den lange tunnelen inn til hvelvet måtte forsterkes for 200 millioner kroner på grunn av permafrostens tining.

– Vi har et budskap til verden, og det er pass på – dette kan bli fryktelig dyrt! sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Utenfor vinduet på skipets bro glir noen skikkelser forbi i lufta. Askholt roper ut:

– Nei, det er jo fugler! Det er første gang jeg ser dem i år.

Disse ukene i februar og mars er de beste ukene i året, skal man tro lokalbefolkningen på Svalbard. Da kommer fuglene tilbake og sola beveger seg i et mønster som ligner logikk.

Noen ting forandrer seg ikke.

– Dette har jeg ventet på! sier en opprømt sysselmann.

LIV: Statsminister Erna Solberg og sysselmann Kjerstin Askholt skuer ut vinduet på broen til skipet MS «Polarsyssel». Foto: Harald Henden

Publisert: 12.04.20 kl. 02:58

