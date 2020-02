TIL ITALIA: Regionen Lombardia er den hardest rammede i Italia. Her i Brescia gjør ambulansemedarbeiderne seg klare for å håndtere smittede mandag. Foto: FILIPPO VENEZIA / ANSA

224 smittet av coronaviruset i Italia: – Det rykker nærmere

Coronaviruset har nå tatt fem liv i Italia. Folkehelseinstituttet påpeker at vi er nærmere å få smittede også i Norge.

Mandag morgen ble det femte offeret bekreftet i Italia, hvor over 200 personer er bekreftet smittet av coronaviruset covid-19.

At det har kommet et større utbrudd i Italia, er ifølge Folkehelseinstituttet en betydelig endring.

– Det er for så vidt ikke uventet, men når dette rykker nærmere og vi ser pågående smitte over tid i Italia, er vi nok nærmere å se sykdommen i Norge. Vi tenker at det er et spørsmål om tid. Og det er knyttet en viss bekymring rundt det, sier overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet til VG.

Endret mønster

Så langt har de bekreftede tilfellene av coronaviruset i Europa kommet fra kinesiske borgere eller personer som har kommet reisende fra Kina. Italia kan se ut til å være annerledes.

– Endrer dette måten dere ser på viruset?

– Det er to forhold som henger sammen. Det ene er at det rykker nærmere. Men det viktigste her er at vi ser et utbrudd lokalt i Italia hvor det ikke er snakk om import av tilfeller. Så langt vet vi ikke hvordan dette er kommet til Italia. Man har ikke full oversikt og kontroll over situasjonen, sier overlege Stuwitz Berg.

RUSHTIDEN I MILANO: Slik så det ut på et morgentog midt i rushtiden i Milano i dag tidlig. Uvanlig nok tomt, etter meldingen om en massiv økning i antall smittede. Foto: CLAUDIA TOMATIS / ANSA

– Vi tror det er en stor andel av dem som blir smittet som får milde symptomer og ikke oppsøker helsehjelp, som ikke vet at de kan være smittsomme. Det er flere ting som kan tyde på at det er tilfelle, sier overlegen.

Italienske landsbyer i karantene

De aller fleste av de over 200 bekreftede smittetilfellene i Italia er i Lombardia-regionen nord i landet, skriver La Repubblica. Over 50.000 mennesker i en rekke småbyer i regionen er bedt om å holde seg hjemme i frykt for at viruset skal spre seg.

– Italienske myndigheter setter enkelte landsbyer og byer i karantene. Det er lokale tiltak som iverksettes for å hindre smittespredning, påpeker Stuwitz Berg i FHI.

– Dere er forberedt?

– Ja. Vi bor i et land med et godt smittevern på overordnet nivå og et godt helsevesen, både lokalt og i spesialisthelsetjenesten.

Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt ikke å innføre temperaturmålinger og kontroller ved norske flyplasser og innfartspunkter.

– Det er ikke et tiltak vi har anbefalt tidligere, heller ikke under influensa- pandemien i 2009. Det er et veldig kostbart tiltak som vanskelig oppdager det du vil oppdage. Du vil både kunne oppdage de som er syke av noe annet, og la være å oppdage de som er smittet fordi de ikke har utviklet symptomer ennå eller har svært milde symptomer, sier overlege Stuwitz Berg.

