GIFT: Statsminister Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes. Foto: Privat

Amorøs Erna-flørt på Facebook

Statsministeren erklærer sin kjærlighet til ektemannen på Valentinsdagen, og åpner opp om hvordan festing i studietiden fikk fart på forholdet.

Nå nettopp

«Valentinsdagen er en dag for å markere kjærlighet. Tusen takk til min mann Sindre, for at du er så god. Tusen takk for 24 år!», skriver statsminister Erna Solberg (58) i et Facebook-innlegg om ektemannen Sindre Finnes (55).

Overfor VG avkrefter statsministeren at valentinsdagen er en viktig høytid i Solberg/Finnes-husholdet.

– Jeg må innrømme at jeg er så gammel at Valentine’s day er et moderne påfunn for meg. Men jeg skal være vekke, så det er hyggelig å hilse Sindre, sier Høyre-lederen til VG.

Hun reiste i går til sikkerhetskonferanse i München, og feiret kjærlighetens dag uten ektemannen – men sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Var det kjærlighet ved første blikk?

– Nei, vi var venner som ble kjærester etter hvert.

– Hvordan skjønte dere at dere var mer enn venner?

– Hva er det som skjer i studietiden? Du er på fest, og plutselig er man mer enn venner.

GIFT I 24 ÅR: Statsminister Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes. Her på kafé ved Bastille-plassen i Paris i 2003. Foto: Erik Hannemann

Ernas råd for barneforøkelse

I 1996 giftet de seg i all hemmelighet i Paris, og paret har to barn sammen.

– Min datter synes jeg er veldig uromantisk når dere spør om disse tingene. Jeg har en følelse av at ungdom i dag vil ha store, romantiske historier.

– Hva er din siste skikkelig romantiske opplevelse?

– Nå har vi vært gjennom en fase hvor mye av reisene er sammen med ungene. Vi forsøker å legge inn en helgetur i løpet av året for bare oss to, for å ha det litt hyggelig og være sammen. Det kan være å reise til en storby i Europa eller rett og slett bare på tur, sier Solberg.

FOR 15 ÅR SIDEN: Her blir Erna Solberg tatt imot av sin mann Sindre Finnes etter en hard arbeidsdag i valgkampen 2005. Foto: Hallgeir Vågenes

Statsministeren har selv oppfordret det norske folk til å gjøre en ekstra innsats i sengehalmen for de kommende generasjoner. Men hva er hennes råd på denne fronten?

– Jeg tenker at det viktigste er å gi hverandre rom og lære seg å leve med særegenhetene til den andre. Viktig at selv om det av og til er nedturer, det er en del av å leve sammen lenge, så er det er flest oppturer.

Statsministeren sendte ikke andre, mer private kjærlighetserklæringer til ektemannen i dag, utover den hun delte med folket på Facebook.

– Jeg reiste hjemmefra i morges, så vi snakket sammen før jeg reiste.

– Jeg vet ikke om jeg har noe mer å spørre om.

– Ja, da skal jeg konsentrere meg om krig og fred og sånt.

Publisert: 15.02.20 kl. 07:22

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser