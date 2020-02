SMITTEVASKET: Legevakten i Trondheim ble delvis stengt og smittevasket i går. – Vent utenfor, ber legevakten alle som frykter at de kan være smittet av coronaviruset. Foto: Bertil Lernæs

Frykter du corona-smitte? Ikke oppsøk lege

Om du har vært i Kina de siste 14 dagene og har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du ikke oppsøke lege: – Ring først, sier smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim.

Legevakten i Trondheim ble onsdag ettermiddag delvis stengt, da det viste seg at en av de ventende var kommet for å bli undersøkt for det nye coronaviruset – som nå har fått navnet covid-19.

– Da det ble oppdaget at en person oppfylte kriteriene for testing, ble vedkommende tatt ut av venterommet for prøvetaking, sier smittevernoverlegen.

Det var Adresseavisen som først meldte om saken.

Prøvesvar om et par dager

Sagvik opplyser at svaret på prøven fra luftveiene vil foreligge om et par dager. Enn så lenge er pasienten isolert.

– Færre enn fem var på venterommet sammen med denne personen. De er informert om at det kan ha vært en smittesituasjon, sier Sagvik.

Legevakten har deres kontaktinformasjon for oppfølging, om prøven er positiv.

– Helsepersonell var ikke eksponert for mulig smitte, sier Sagvik.

Smittevernoverlege i Trondheim kommune Eli Sagvik. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

45.171 mennesker, de aller fleste i Kina, er onsdag bekreftet smittet av coronaviruset. 1115 er døde, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Smittevasket lokalene

58 personer var inntil tirsdag testet for coronaviruset i Norge, men alle prøvene har vært negative, melder Folkehelseinstituttet (FHI).

Legevakten i Trondheim har fulgt deres retningslinjer ved mistenkt smitte med nytt coronavirus. Rutinene er de samme over hele landet.

Venterommet var stengt i flere timer mens lokalene og hovedinngangen ble smittevasket. Skadde og syke ble tatt inn via en annen inngang.

Avviser dramatikk

Smittevernoverlegen avviser at situasjonen var dramatisk.

– Vi fulgte rutiner og gjorde det vil skulle. Alle fikk hjelpen de trengte, sier Sagvik.

På døren utenfor legevakten i Trondheim blir personer som tror de kan være smittet av coronaviruset, bedt om å vente utenfor og bruke ringeklokken eller ringe 116117.

– Vi kommer ut til deg, står det på skiltet.

PÅPASSELIG: En reisende i heldekkende beskyttelsedrakt vekker oppmerksomhet på jernbanestasjonen i Beijing. Foto: Andy Wong / AP

Lege kan komme hjem til deg

Smittevernoverlegen i Trondheim kommune ber folk som har vært i Kina de siste 14 dagene og som har symptomer på luftveisinfeksjoner, om å ta kontakt på telefon.

– Allmenntilstanden avgjør om vi kommer hjem og tar en luftveisprøve eller om du skal komme til legevakten, sier Sagvik.

I slike tilfeller skal pasienten hverken ta offentlig transport eller taxi.

– Men du kan kjøre i egen bil, sier Sagvik.

Flere pasienter er undersøkt for coronaviruset i Trondheim. Alle er tatt inn til legevakten og et eget undersøkelsesrom via en sidedør.

Alle kontaktpunkter desinfiseres

Helsepersonell som undersøker pasienten og tar prøver, stiller i frakk med lange ermer, hansker, kirurgisk munnbind og øyebeskyttelse.

Alle kontaktpunkter som pasienter har berørt, som stoler og dørklinker, skal desinfiseres, ifølge Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Isolat i hjemmet kan være aktuelt for dem som ikke er så syke at de trenger innleggelse i sykehus, dersom boforholdene tillater det.

– Vi vil kartlegge dem pasienten bor med i første omgang. Så tar vi kontakt med andre i omgangskretsen, om prøvesvaret er positivt, sier Eli Sagvik.

Smitter neppe i svangerskapet

Det medisinske tidssskriftet The Lancet melder at det foreløpig ikke synes som om det nye coronaviruset kan smitte fra mor til barn under svangerskapet.

Det viser undersøkelser av ni svangerskap i Wuhan i Kina, der mor hadde corona-utløst lungebetennelse. Alle de forløste barna var levendefødte.

Publisert: 12.02.20 kl. 21:44

