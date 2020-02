NYE VÅPEN: Morten Haga Lunde er sjef for Etterretningstjenesten. I E-tjenestens trusselvurdering for 2020 presenterer han et trusselbilde i rask endring. Russland og Kina regnes som trusselaktørene med hardest trykk mot Norge. Foto: HELGE MIKALSEN

Nytt russisk missil - kan nå mål i Norge på 40 minutter

Ett av Russlands nye våpen er et kampfly-missil som kan nå mål i Norge med en varslingstid på bare 40 minutter, ifølge sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

Mandag ettermiddag holdt E-sjefen sin årlige tale i Oslo Militære Samfund.

I foredraget viste han fram kart som anslår rekkevidden til Kinzhal, et ballistisk missil som kan skytes ut fra fly, og med minimal tid for norske myndigheter til å reagere dersom missilet skulle bli tatt i bruk:

– Vi har observert fly-tester av det luftleverte ballistiske missilet Kinzhal, et av de nye våpnene. Våre beregninger viser at dersom dette missilet skytes ut fra et fly over Kola, vil varslingstiden – gitt at vi detekterer aktiviteten – være cirka 40 minutter fra flyets avgang til missilets nedslag i et mål i Norge, sa Haga Lunde i sin presentasjon.

Russland har tidligere oppgitt at missilet har en rekkevidde på opp mot 2000 kilometer, og evne til å bære både atomstridshoder og konvensjonelle stridshoder.

Dette er missilets rekkevidde ut fra E-tjenestens egne beregninger. Bildet er fra E-sjefens presentasjon i Oslo Militære Samfund mandag ettermiddag. Foto: Illustrasjon fra E-tjenesten

Seks nye våpen

E-sjefen viste til presentasjonen som Russlands president Vladimir Putin holdt i mars 2018, hvor han fortalte om seks nye russiske våpensystemer.

– Mange av de nye våpnene har spesielle egenskaper og faller utenfor etablerte våpenkategorier. Flere kan bære både atom- og konvensjonelle stridshoder. Våpnene befinner seg på ulike utviklingsstadier, men både Avangard og Kinzhal skal allerede være utplassert, selv om dette ikke trenger å bety at de er tilgjengelige for operativt bruk, sa Haga Lunde.

Putin har tidligere sagt at Kinzhal-missilet kan fly 10 ganger lydens hastighet, ha en rekkevidde på opp mot 2000 kilometer, og evne til å bære både atomstridshode og konvensjonelle stridshoder.

I trusselvurderingen «Fokus 2020» omtales Avangard som et våpen som «ikke kan stoppes av noe kjent forsvarssystem».

Kinzhal-missilet montert på et russisk MiG-31 K kampfly. Bildet er tatt under en militærparade i Moskva i mai 2018. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Anti-satellitt

E-sjefen omtalte også et helt nytt russisk anti-satellittvåpen som skal ha vært under utvikling i flere år – og vil representere en ny dimensjon i den russiske militærmaktens verktøykasse. Systemet forventes å bli erklært operativt i løpet av ett til tre år, sa han.

Etterretningstjenesten rapporterer om høy russisk aktivitet i nordområdene de siste månedene. Så sent som i forrige uke gjennomførte russiske krigsskip en øvelse med luftvernmissiler utenfor kysten av Nordland.

Øver langs Norskekysten

Øvelsen Ocean Shield i 2019 foregikk helt fra Østersjøen via Nordsjøen, Norskehavet og til Barentshavet.

– For første gang etter den kalde krigen så vi at Russland øvde på å etablere et sammenhengende bastionforsvar – fra Murmansk i Nord til Nordsjøen og de danske beltene i sør, sa Haga Lunde.

– Fra å ha et forsvar som på 1990-tallet kun var innrettet for kjernefysisk storskala-krig, ser vi i dag en militærmakt som kan operere i hele konfliktspekteret som et politisk instrument. Øvingsaktiviteten i 2019 viser at Russland har kommet langt i å bygge en dynamisk militærmakt, med evne til å tilpasse virkemiddelbruken, fortsatte han.

Har svakheter

Men Haga Lunde fortalte også om det han oppfatter som betydelige militære svakheter i Russland:

** Han mener at de ligger etter Vesten i utviklingen av jagerfly.

** Russland har utfordringer med å etablere et moderne kommando- og kontrollsystem.

** Marinens overflatefartøyer er gamle og byggingen av nye fartøyer er utsatt.

** Russland mangler fortsatt hangarskip i seilbar stand.

– Men utviklingen viser også at Russland er svært bevisst sine svakheter – og arbeider kontinuerlig med å omgå og utbedre svakhetene – ikke minst gjennom utvikling av en rekke nye våpen, sa Morten Haga Lunde.

Annen maktbruk

Men truslene er ikke bare nye våpen, fordi militærmaktene stadig skaffer seg nye kapasiteter:

– Den teknologiske utviklingen har medført at ikke-militære virkemidler i stor grad kan brukes som et alternativ til militær makt i forfølgelse av de samme målene. Økonomisk maktbruk, desinformasjonskampanjer og nettverksoperasjoner er eksempler på slike virkemidler, sa E-sjefen.

Publisert: 10.02.20 kl. 18:10

