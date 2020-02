KR FOR PR: Frode Berg. Foto: Helge Mikalsen

Frode Berg må betale PR-regning på nesten 300.000 kroner selv

Måtte ha hjelp til å håndtere medietrykket, men er nå glad for å ha fått et milliontilbud i kompensasjon fra staten.

Det er Medier24 som melder at den spionasjedømte Berg endte med en regning på nesten 300.000 kroner, etter å ha hyret NRK-veteran Sølve Stang som PR-rådgiver etter hjemkomsten fra Russland.

Summen bekreftes av Stang og Bergs advokat Brynjulf Risnes.

Ifølge Medier24 var det i desember uklart hvem som skulle betale PR-gildet, men nå havner regningen altså på Bergs bord.

– Jeg har jo midler til å dekke slike ekstrautgifter, men det er klart det er mye penger. Det er penger jeg kanskje kunne brukt på andre ting, men kompensasjonstilbudet jeg har fått fra staten er ganske raust, sier Berg til nettstedet.

Visste ikke omfanget

Han har fått tilbud om 4,3 millioner i erstatning fra staten etter å ha blitt arrestert i Russland under en etterretningsoperasjon.

– Da jeg satt i Moskva visste jeg at det var omtale av saken, men ikke noe om omfanget og at jeg plutselig skulle være et kjent ansikt da jeg kom hjem. Alle vet jo hvem jeg er nå. Det har vært en tilvenning, men det går bra – og det er bare positivt.

Sølve Stang og hans byrå Stang Media har ifølge Medier24 aldri hatt et så omfattende oppdrag tidligere, og skal ha jobbet på spreng med Berg-saken gjennom en to måneders periode fra midten av november til midten av januar – med mye kvelds- og helgejobbing.

– Jeg har snakket med flere kolleger som er misunnelig på at jeg har fått Frode Berg-jobben. Jeg tror det var et poeng for advokatkontoret å velge en som ikke var så profilert, sier Stang til nettstedet.

