Smitteflyet

Tidlig på kvelden tirsdag 17. mars lander det siste flyet med Solgården-gjester på Oslo lufthavn Gardermoen. Ombord i det fullpakkede flyet sitter Inger T. Haugen (87) og hennes reisefølge på seks. Ullensaker kommune har det operative smitteansvaret for alle flyvninger inn til Gardermoen. Kommunen er varslet om at passasjerene i flyet kan ha vært i nærkontakt med en coronasmittet Solgården-gjest.

Da flyet med Solgården-gjestene landet på Gardermoen, var det ikke innført noen smitteverntiltak.

Dette skjedde til tross for at Folkehelseinstituttet og Ullensaker kommune var gjort kjent med potensiell smitte på Solgården.

Minst én ansatt om bord på SAS-flyet testet senere positivt for corona.

VG har tidligere avdekket at mer enn 67 er coronasmittet etter opphold på Solgården. Ti av dem er i dag døde.

Allerede søndag 15. mars ble Folkehelseinstituttet og Solgården kjent med at personer fra to norske kommuner var blitt smittet av coronaviruset i Spania.

Smitten kunne spores tilbake til Solgården, et feriested for eldre nordmenn.

Disse dagene ble det jobbet hardt med å skaffe et fly som kunne frakte de siste Solgården-gjestene hjem til Norge.

VG har tidligere skrevet at Solgården så sent som 10. mars ba om råd fra Folkehelseinstituttet om reisen til Spania.

FHI frarådet da ikke at pensjonistene skulle reise til Solgården.

Men nå var situasjonen i ferd med å bli alvorlig.

Mandag 16. mars ble feriegjesten Karl Jakob Jakobsen innlagt på privatsykehus i Benidorm. Han døde senere i Spania.

Samme dag som Jakobsen ble innlagt, ringte en lege som jobbet frivillig ved Solgården til Ullensaker kommune.

Et chartret SAS-fly skulle frakte 180 gjester hjem neste dag, tirsdag 17. mars.

Ullensaker kommune har smittevernansansvaret for flyplassen på Gardermoen.

Legen fortalte at passasjerer om bord i dette flyet kunne ha vært i nærkontakt med en coronasmittet person.

– Kommunen svarte at det fantes tilstrekkelige oppfølgingsrutiner på flyplassen ved ankomst, sier direktør for Solgården, Arnt H. Jerpstad.

Foto: Toni Larsen

Først etter at de kommer hjem til Norge, begynner flere av gjestene å føle seg syke.

Også en person i flybesetningen tester positivt for coronaviruset.

Kommuneoverlege i Ullensaker kommune, Lars Meyer-Myklestad, bekrefter at en SAS-ansatt ble smittet:

– Personen har selv opplyst dette til meg i en samtale, sier Meyer-Myklestad.

SAS ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger. Men kommunikasjonsdirektør Jon Eckhoff bekrefter at flyselskapet ikke ble varslet om potensiell smitte om bord.

– Flighten utløste ingen ekstra smitteverntiltak fra SAS’s side. Vi er ikke varslet av FHI om at det var smitte om bord, sier Eckhoff.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Folkehelseinstituttet er ikke kjent med at ansatte i SAS ble smittet:

«Det rapporteres ikke arbeidsplass i meldingssystemet for smittsomme sykdommer,» skriver FHI i en e-post til VG.

Solgården-direktøren oppgir at SAS ikke ble varslet, fordi ingen av gjestene hadde meldt fra om symptomer:

– Det viktigste på dette tidspunktet var å følge norske myndigheters oppfordring om å få alle nordmenn hjem til Norge så raskt som mulig, sier Arnt H. Jerpstad.

Denne første morgenen får gjestene en innføring i ukens program. Det er planlagt utflukter, turer og fritidsaktiviteter.

Dagen etter blir alt snudd på hodet.

Hjemme i Norge innfører Erna Solberg de strengeste tiltakene i Norge i fredstid.

Det blir innført karanteneregler for alle som har vært i utlandet.

– Ting forandret seg veldig fort, forteller David Gjerp. Han og kona Grete samarbeider mye med Solgården – som seniorprester. Presteparet er tilknyttet Sjømannskirken og holder til i en minnekirke noen hundre meter fra Solgården.

– Vi begynte å høre om det som skjedde hjemme i Norge. Samtidig opplevde vi opplevde det trygt og rolig i Spania, der alt virket å gå som normalt, sier Gjerp.

Torsdag 12. mars blir det innført flere tiltak på Solgården. Alle reiser og utflukter blir avlyst, og innendørsaktiviteter blir flyttet ut.

Portene blir stengt, og ingen får forlate området.

– Vi opplevde at ledelsen tok signalene veldig alvorlig, og var bevisste i sin håndtering, sier Gjerp.

Inger T. Haugen (87) er på Solgården sammen med seks venner Før avreise snakket hun med Knut Steffensen (93) om coronaviruset. Spørsmålet om å avlyse turen kom aldri opp.

Pensjonistene følte seg trygge på at de ville bli varslet dersom det var farlig å reise.

– Vi holdt oss til vår gruppe inne på Solgården, og hadde ikke så mye kontakt med andre, sier Inger.

Søndagen før David og Grete Gjerp reiser fra Solgården, holder de en gudstjeneste for noen av gjestene på gressplenen utenfor Solgården.

Flere av pensjonistene på Solgården føler seg bekymret for å komme hjem. De er redde for at karantene-livet hjemme i Norge skal bli ensomt.

– Vi ba for Solgården, for Spania, for alle hjemme i Norge, og at vi alle måtte komme trygt hjem, forteller David Gjerp.

Mandag 16. mars blir en av gjestene kjørt i ambulanse til sykehus.

Alvoret er kommet til Solgården, til tross for tiltakene.

– Det er forferdelig vondt og trist å tenke på at så mange ble syke og at flere er døde, sier David Gjerp.

Foto: Toni Larsen

Tirsdag 17. mars er det fremdeles tilnærmet normal drift på Oslo lufthavn Gardermoen.

Fly letter, tar av, og bare ved noen tilfeller blir det gjort unntak fra vanlig rutine.

Dersom helsemyndighetene blir varslet om potensiell coronasmitte om bord, får flyet lande ved et mottakssenter spesielt tilrettelagt for risikofly.

Ett kriterium er mistanke om at det befinner seg mer enn en person med alvorlig smittsom sykdom om bord.

Et annet er at situasjonen blant de reisende er uavklart, for eksempel ved mistanke om at flere kan være syke eller skadet ved evakuering eller andre uavklarte situasjoner i utlandet.

Foto: Toni Larsen

Pensjonistene fra Solgården blir kjørt i flere busser til Alicante flyplass denne morgenen, på vei mot Norge.

De reisende må sitte med avstand til hverandre. Bare ektefeller og venner i samme reisefølge får sitte sammen.

Pensjonistene blir fortalt at det ikke vil være servering om bord på flyet, og får med seg en matpakke fra Solgården.

Knut (93) og Inger (87) er ikke bekymret for flyturen. De vil bare hjem.

På flyplassen sjekker passasjerene inn og stiller seg i kø inn på flyet, som har plass til 180 personer.

SK7526 har avgang 14.32 og er fullbooket.

Inne på flyet blir utdelt Antibac, lommetørklær og munnbind til de som ønsker det.

Det finnes kun to toaletter, og personalet bruker ikke munnbind.

– Det var veldig trangt og fullt på flyet, sier Inger.

– Det sto mange i dokø hele tiden. Du kan tenke deg: 180 eldre mennesker på to doer. Det synes vi var litt gærent. Jeg er ganske sikker på at vi ble smittet enten på flyplassen eller på flyet, sier Inger.

På Oslo Gardermoen blander Solgården-gjestene seg med passasjerer fra andre fly. De rusler gjennom tax-free butikken. Henter bagasjen, og reiser hjem.

Inger og Knuts reisefølge har forhåndsbestilt en taxi.

Men den vanlige taxisjåføren som pleier å hente Knut, kommer ikke denne gangen.

Mannen, som VG har snakket med, sender en maxitaxi med 16 seter, slik at passasjerene kan sitte med større avstand til hverandre.

Kollegaen får aldri beskjed om at det kan være smitte blant passasjerene.

– Myndighetene skal spore opp hvem de smittede har vært i kontakt med, men jeg tror ikke de ringer drosjene, sier taxisjåføren.

– Jeg synes det er uforsvarlig av dem som skal spore smitte, ikke å ta kontakt med oss. Vi har også familier vi kan smitte, og andre kunder i bilene våre.

Foto: GØRAN BOHLIN

Ullensaker kommune ble varslet om potensiell smitte, men SK7526 fikk aldri status som et risikofly.

VG har flere ganger de siste ukene vært i kontakt med kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad i Ullensaker kommune og Solgården-direktør Arnt H. Jerpstad.

23. april skriver Meyer-Myklestad at Ullensaker kommune ikke ble varslet om at en potensiell risiko-flight skulle lande på Oslo lufthavn 17. mars.

– Dersom vi hadde visst at reisefølget kom fra en institusjon med et tilfelle av mistenkt coronasmitte, ville vi sannsynligvis vurdert om flyet skulle tas imot på mottakssenteret, skrev kommuneoverlegen i e-posten 23. april.

Nå sier Meyer-Myklestad at Ullensaker kommune ble varslet av Solgården.

Kommuneoverlegen mener det var riktig ikke å gjennomføre tiltak ved landing, fordi det ikke var bekreftet smitte om bord:

– Legens forklaring i telefonen beskrev ingen pågående sykdom, men at det kunne finnes mulige nærkontakter til en mistenkt Corona syk person, skriver kommuneoverlegen til VG.

– Noen passasjerer kunne slik han beskrev det, ha hatt nærkontakt med smitte. Dette var et scenario som skulle håndteres slik det ble utført.

Kommuneoverlegen mener vurderingen og mottagelsen av flyet var riktig.

Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten P

Folkehelseinstituttet er ikke kjent med at syke med covid-19 har tatt rutefly hjem til Norge, uten at det har vært iverksatt smitteverntiltak, oppgir FHI.

Det er Helsedirektoratet og kommunene som har ansvaret for å følge opp slike fly, sier FHI.

Beredskapssjef Steinar Olsen i Helsedirektoratet sier det ikke er normalt at Helsedirektoratet blir varslet om enkelte-flyginger til og fra utlandet.

– Helsedirektoratet har normalt ingen rolle ved ankomst av regulære ruteflyginger og charterfly, sier han.

Hjemme i Norge testet alle syv i Inger og Knuts reisefølge positivt på coronaviruset.

En av dem er Gerd Christine Hansen (87) fra Oslo. Hun ble syk noen få dager etter hjemreisen.

Søndag 29. mars døde hun i sitt eget hjem.

Døtrene beskriver moren som en sjenerøs og livsglad dame som lo mye og klaget veldig lite.

På reisen hjem fra Spania hadde Gerd Christine Hansen festet denne nålen på jakken:

Foto: Privat

– Hadde vi visst det vi vet nå, hadde vi nok ikke reist, sier Inger i dag.

VG besøker henne hjemme i Bærum utenfor Oslo.

På stuebordet ligger bildene fra Solgården-ferien, ferdig bearbeidet og printet ut. Inger, som er utdannet fotograf og har lang erfaring bak kamera, setter pris på minnene.

Foto: Janne Møller-Hansen

Nå er en av personene på bildene borte.

– Vi må prøve å legge dette bak oss nå, og prøve å komme tilbake til normalen, sier Inger, og sukker.

– Jeg har sluttet å se på nyhetene. Det er bare trist. Jeg tror det begynner å bli litt mye for alle nå.

– Det er lett å være etterpåklok, sier Knut Steffensen. Han har vært innlagt på Bærum sykehus, men er i dag frisk.

93-åringen vil ikke klandre noen for det som har skjedd.

– For oss var det en helt naturlig reise. Jeg forstår at myndighetene ikke kunne stoppe og stenge alt i frykt for at noe kunne skje, sier Knut.

– Man må ha erfaring for å ta slike valg.

Publisert: 09.05.20 kl. 10:31

