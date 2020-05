TILTALT: Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus i retten denne uken. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Politiet om drapet på stesøsteren: Ingen tegn til kamp

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus skjøt stesøsteren sin Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) fire ganger mens hun lå i sengen sin.

Politiet gikk i retten gjennom de kriminaltekniske undersøkelser i familiens bolig i Eiksmarka 10. august, etter at Philip Manshaus hadde tatt livet av stesøsteren sin og gått til angrep på al-Noor-moskeen.

– Det er ikke tegn til noe kamp på rommet. Det er ingen veltede møbler eller gjenstander, sa politioverbetjenten som gjennomførte de kriminaltekniske undersøkelsene i boligen.

Det kom også frem at avdøde ble skutt fire ganger.

– På bakgrunn av krimtekniske undersøkelser mener vi at avdøde døde av skader i ansikt, hode og brystkassen, fortsatte politibetjenten.

Manshaus har tidligere forklart at han ønsket å ta livet av stesøsteren sin på en rask måte og at drapet er rasistisk motivert ettersom hun var adoptert fra Kina. Han la etter drapet dynen over henne slik at hun var nesten skjult da politiet kom til stedet.

OFFERET: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble drept 10. august i 2019. Foto: Thomas Andreassen, VG

Ble radikalisert

I retten kom det også frem at tiltalte kontaktet Den nordiske motstandsbevegelsen 4. juni 2019 – rundt to måneder før han etter sine egne ord aksjonerte.

Omtrent en måned etter at Manshaus først tok kontakt med Den nordiske motstandsbevegelsen, som er en nynazistisk og høyreekstrem organisasjon, ble han kontaktet av en såkalt redesjef. DNM deler sin organisasjon inn i det de kaller reder.

Den nordiske motstandsbevegelsen kaller seg selv nasjonalsosialister. De ønsker å stoppe det de kaller masseinnvandring til Norden og kaste ut dem som ikke er av «den nordiske rasen».

Ville ha mer kontakt

Redesjefen og Manshaus avtalte så et møte, kommer det frem av etterforskningen av tiltaltes elektroniske spor. I etterkant av dette møtet etterlyste Manshaus ytterligere informasjon fra organisasjonen.

Det har ikke kommet frem hva slags dialog det var mellom Manshaus og medlemmer i organisasjonen. Filter Nyheters redaktør Harald Klungtveit skriver i sin nye bok «Nynazister blant oss» at Manshaus en måned før angrepet var på kafé i Oslo med DNM-medlemmer.

Et tidligere medlem av organisasjonen skal vitne senere i rettssaken.

Ventet 20 minutter før drapet

I løpet av sin etterforskning har politiet avdekket Manshaus’ bevegelser på den aktuelle dagen. Hans stemor har forklart i avhør at hun forlot familien bolig på Eiksmarka klokken 14.15.

– Videre har vi fra siktedes avhør at han ventet 20 minutter etter at hun hadde reist før han startet sine handlinger, sier etterforskningslederen i retten.

De siste elektroniske sporet fra Manshaus’ telefon fra hjemmeadressen på drapsdagen er registrert 14.57.

– Da er det politiets taktiske vurdering at Johanne ble drept i tidsrommet mellom 14.45 og 14.57, sier etterforskningslederen videre.

Etter dette har det kommet frem at han kjørte til al-Noor Islamic Center på Skui i Bærum. Før han gikk til angrep, satte tiltalte i gang en GoPro-video som filmet store deler av det som skjedde de neste minuttene.

Denne videoen har blitt spilt av i retten og viser Manshaus bli lagt i bakken etter at han har skutt seg inn gjennom glassdøren som utgjør nødutgangen i moskeen.

Hadde sangtekster i baklommen

Like før han gikk til angrep publiserte Manshaus et innlegg på forume EndChan. I baklommen hadde han noter og teksten til salmen «Jeg råde vil alle i ungdommens dage» og folkemelodien «Eg heiter Håvard Hedda».

RASISTISK: Det er dette innlegget Philip Manshaus publiserte like før han angrep moskeen. Foto: Skjermdump

Manshaus har tidligere forklart at han følte seg utvalgt etter å ha lest Brenton Tarrants manifest. Tarrant skjøt og drepte 51 mennesker i en moské i Christchurch i mars i fjor.

Det har kommet frem i retten at Manshaus lastet ned manifestet åtte dager før drapsdagen.

I bilen som sto parkert utenfor og inne i moskeen fant politiet over 100 patroner som Manshaus hadde med seg. Han var også bevæpnet med to rifler og en hagle.

Tiltalte har innrømmet angrepet og drapet, men erkjenner ikke straffskyld. Han mener han handlet i nødrett på vegne av det europeiske folk.

De tre rettsoppnevnte sakkyndige har enstemmig konkludert med at tiltalte var tilregnelig.

Rettssaken skal pågå frem til 26. mai.

BASKETAK: Det var synlige blodspor i bønnerommet i moskeen i dagene etter angrepet 10. august. Foto: Frode Hansen, VG

Publisert: 12.05.20 kl. 13:52 Oppdatert: 12.05.20 kl. 14:10

