Lørenskog-saken: Ni spørsmål og svar

Hva er bevisene mot Tom Hagen? Hvorfor etterforsker politiet forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen som et drap? Har ektemannen krypto-kunnskaper? VG har samlet svar på sentrale spørsmål.

Da tingretten forrige uke varetektsfengslet Tom Hagen i fire uker, la de vekt på hans egne forklaringer, vitneavhør og tekniske spor, får VG opplyst.

Selv nekter den siktede milliardæren straffskyld for drap og for å ha noe å gjøre med konas forsvinning. Hans forsvarer Svein Holden omtaler politiets grunnlag som «særdeles spinkelt».

Selv om retten mener det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap, gjenstår det fortsatt mange spørsmål i forsvinningssaken. Her er noen av de mest sentrale:

1) Hvordan forsvant Anne-Elisabeth Hagen?

Det vet ikke politiet, men den 68 år gamle kvinnen forsvant ikke sporløst fra huset i Sloraveien 31. oktober 2018.

I boligen lå blant annet Anne-Elisabeth Hagens klær igjen. Det har ledet etterforskerne til teorien om at hun kan ha blitt fraktet naken, får VG opplyst. Tidlig i etterforskningen, da saken ble omtalt som en kidnappingssak, etterlyste politiet mistenkelige kjøp av kvinneklær. De fikk aldri gode svar.

På åstedet ble det funnet slepespor. Krimteknikerne fant også skoavtrykk fra et par Sprox-sko, som etterforskerne knyttet til forsvinningen. Ifølge politiet viser avtrykkene spor inn og ut.

Det ble ikke funnet tegn til innbrudd, men døren kan også ha stått åpen. Politiet har en teori om at hun kan ha blitt kjørt bort i en bil.

2) Hvorfor mener politiet at hun ble drept?

Åstedet i Sloraveien er fullt av spor. Men hva betyr de? Drap er nå politiets eneste gjenstående teori etter å ha jobbet lenge med å utelukke andre teorier.

Da politiet startet etterforskningen 31. oktober 2018 hadde de seks hypoteser:

At Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet av fri vilje, at hun hadde fått akutt sykdom, at hun hadde tatt sitt eget liv, at hun var utsatt for en ulykke, at hun var utsatt for en økonomisk motivert kidnapping og at hun kunne være drept.

Politiet utelukket raskt de fire første hypotesene. Nå mener de også det er usannsynlig at ukjente gjerningspersoner kidnappet 68-åringen, og videre krevde Tom Hagen for millioner i kryptovaluta.

Politiet undersøker blant annet om trusselbrevet som lå igjen i boligen kan ha blitt lagt igjen av Tom Hagen selv for å villede politiet og skjule et drap.

Men politiet mener andre spor på åstedet peker på at Anne-Elisabeth Hagen ble drept. Det ble blant annet funnet små blodmengder fra henne i huset. Politiet har sagt at de mener dette kan bidra til å kaste lys over hva som skjedde med 68-åringen.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for drapet på sin kone Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

3) Hvorfor ble Tom Hagen tatt?

Har han snakket sant om konas forsvinning? Stemmer forklaringene med andre sikre holdepunkter?

Politiet har rekonstruert dagen hans 31. oktober 2018. VG er kjent med at de mener den har flere avvik opp mot andre arbeidsdager.

Tom Hagen ringer blant annet gjentatte ganger til sin kone på formiddagen, noe politiet mener han ikke gjør til vanlig, får VG opplyst. De mener også det er et brudd med hans rutiner når han sier han drar hjem fra jobb ved 13.30-tiden.

Tom Hagen har gitt flere vitneforklaringer, samtidig som politiet har hentet inn lister over telefonsamtaler og tekstmeldinger. De har saumfart ekteparets aktivitet på internett. Under den hemmelige etterforskningen har de avlyttet telefonen hans og huset. Vitner har forklart seg i detalj om hendelser før og etter forsvinningen.

ENDEVENDT: Politiet har endevendt livet til Tom Hagen for å finne svar i forsvinningssaken. Foto: Tore Kristiansen

Alt om hans liv, og alt som kan fortelle noe om hvordan kona forsvant, er nå samlet i tusenvis av politidokumenter, som retten vurderte da 70-åringen ble varetektsfengslet i fire uker. Ifølge VGs opplysninger la tingretten spesielt vekt på Tom Hagens forklaringer, vitneforklaringer og andre tekniske funn.

Sentralt for politiet er også et DNA-funn fra Tom Hagen i boligen, som de mener kan knytte ham til forsvinningen. De har også funnet biologiske spor fra Anne-Elisabeth Hagen avsatt på en gjenstand som angivelig har betydning for saken, får VG opplyst.

4) Hvorfor ble Anne-Elisabeth Hagen drept?

Hva skulle være motivet for å drepe Anne-Elisabeth Hagen? Hun hadde jo ingen fiender, sier flere personer VG har intervjuet. Politiet har så langt heller ikke klart å finne ukjente personer med drapsmotiv, og heller ingen kidnappere med et økonomisk motiv.

Politiet har en oppfatning om mulige drapsmotiver, og jobber fortsatt med å kartlegge dette.

De fikk tidlig informasjon om at Anne-Elisabeth Hagen hadde fortalt flere personer at hun over år hadde levd i et turbulent ekteskap. Temaer som en ufordelaktig ektepakt og gamle konflikter er blant sporene politiet har sett på i etterforskningen, får VG opplyst.

5) Hva mener Hagen om konas forsvinning?

Tom Hagen nekter straffskyld, og har før pågripelsen pekt i andre retninger. Han har gitt uttrykk for at de som står bak forsvinningen, har vært ute etter å ramme ham personlig eller økonomisk. Han har også pekt på navngitte personer, får VG opplyst.

Bare dager før pågripelsen sendte han en e-post til politiet hvor han ga uttrykk for sine tanker om hvordan saken kunne løses.

Hans forsvarer Svein Holden mener siktelsen er basert på et «spinkelt grunnlag». Han har også uttalt til Dagbladet at Tom Hagen ikke har tilstrekkelig digital kompetanse til å stå bak forsvinningen og villedningen av politiet.

ÅSTEDET: Her i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog, har Tom Hagen bodd i om lag 40 år. Nå sitter han varetektsfengslet i Oslo fengsel. Foto: Jørgen Braastad

6) Er det flere gjerningspersoner?

Politiet utelukker ikke flere pågripelser i saken.

En av grunnene er at den forbrytelsen som er begått mot Anne-Elisabeth Hagen, er så avansert utført at politiet mener det sannsynliggjør flere gjerningspersoner.

Politiet mener de har beviser som tyder på at Tom Hagen har en rolle i saken, men etter det VG får opplyst, er det lite som tyder på at han har kompetanse til å stå bak det såkalte kryptovaluta-sporet alene.

I trusselbrevet sto det en detaljert oppskrift for hvordan Tom Hagen skulle kommunisere og betale løsepenger for kona. For politiet fremstår dette oppsettet så planlagt og avansert, at det kan tyde på at han har fått hjelp, får VG opplyst.

Nedre Romerike tingrett ga også politiet medhold i teorien om at det er sannsynlig at flere kan stå bak, og pekte på forbrytelsens profesjonalitet.

7) Hvor er Anne Elisabeth Hagen nå?

Politiet har gjort innledende søk, men uten å finne henne.

De har fulgt en rekke biler som var i området rundt huset den dagen, uten at det har ført frem. De har også undersøkt områder som kunne være aktuelle for Tom Hagen å dumpe liket, dersom han står bak. Politiet snakker faglig om å følge mistenktes såkalte mentale kart.

Det finnes flere eksempler på gjerningsmenn som har dumpet lik i områder de har kjennskap til.

Jakten på Anne-Elisabeth Hagens levninger pågår fortsatt, og er viktig for politiet å finne. Det kan være vanskelig å få dømt noen for drap, uten et lik.

8) Hvorfor har etterforskningen tatt så lang tid?

Politiet har aldri hatt en lignende sak, og VG vet det har vært utfordrende for politiet å bestemme seg for hvilke valg de skulle ta.

De brukte store deler av den innledende etterforskningen på det som nå fremstår som et blindspor. Det kan ha kostet dem verdifull tid, og beviser kan ha gått tapt.

Den siste tiden har også politiet brukt mye tid på å kvalitetssikre tekniske funn, med hjelp fra britiske eksperter.

VG har spurt politiet flere ganger hvorfor de ikke klarer å løse Lørenskog-saken.

– Det er slik at saker som ikke får en rask løsning, ofte kan være tidkrevende og komplekse å etterforske, svarte etterforskningsleder Tommy Brøske tre dager før pågripelsen.

9) Hva skjer nå?

VG er kjent med at politiet har håpet på at pågripelsen av Tom Hagen i seg selv kan ha en utløsende effekt og gi nye svar.

Etterforskningen er nå i en ny fase, og politiet skal samle inn informasjon de tidligere ikke har hatt tilgang til. Tom Hagen skal i avhør blant annet forklare seg om ulike bevis og spor, mens krimteknikere endevender hjemmet hans i Sloraveien og andre aktuelle adresser.

Politiet vil også avhøre personer som kanskje ikke har villet snakke med dem tidligere. VG er kjent med at enkeltpersoner har vegret seg for å snakke med politiet, før det ble en pågripelse i saken.

VG har bedt Svein Holden lese gjennom anklagene mot Tom Hagen i denne saken. Han gjentar svaret han har kommet med i tidligere saker.

– Jeg har mottatt sakens dokumenter mot taushetsplikt og er derfor avskåret fra å kommentere enkeltelementer i saken. Jeg står imidlertid fast ved min oppfatning fra tidligere at jeg synes det er et særdeles magert grunnlag politiet har lagt frem, sier Holden til VG.

