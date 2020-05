TILTALT: Bærums-mannen Philip Manshaus (22) har sittet i varetekt siden terrorangrepet i fjor sommer. 22-åringen nekter straffskyld. Foto: Frode Hansen, VG

Terrortiltalte Philip Manshaus (22): Ville redde Europa – påberoper seg nødrett

Når terrortiltalte Philip Manshaus (22) får ordet under rettssaken i Asker og Bærum tingrett, har han forberedt en vel times lang forklaring om bakgrunnen for terrorangrepet.

I dag starter straffesaken mot den 22 år gamle Bærums-mannen, som er tiltalt for drap på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og for terrorhandling ved drapsforsøk i al-Noor-moskeen i Bærum i fjor sommer.

I løpet av sin forklaring vil Manshaus hevde overfor rettens aktører og tilhørere at han handlet i nødrett på vegne av det europeiske folk.







22-åringen mener at vestlige myndigheter er gjennomsyret av uønsket ideologi og ute av stand til å forsvare seg i en kommende rasekrig.

I tillegg har han hevdet at utviklingen allerede har gått så langt at det er umulig «å stanse eller snu skipet».

22-åringen erkjenner ikke straffskyld, men han innrømmer å ha gjennomført handlingene.

– Han ønsker å holde en fri forklaring om hvorfor han valgte å utføre terrorangrepet og er villig til å svare på spørsmål. Dette er viktig i et rettssikkerhetsperspektiv, sier en av Manshaus’ forsvarere, advokat Audun Beckstrøm, til VG.

Nynazist, familie og venner på vitnelisten

I løpet av hovedforhandlingen vil retten blant annet få høre vitneforklaringer til en svensk nynazist som er en del av ledelsen i Den nordiske motstandsbevegelsen.

Mannen i slutten av 40-årene er bosatt i Sandvika i Bærum og ble kontaktet av den terrortiltalte 22-åringen før angrepet.

I tillegg vil de tre fornærmede fra moskeen, flere familiemedlemmer, venner, politifolk, en ansatt ved Ila fengsel og tre rettssakkyndige forklare seg.

I fjor høst og vinter gjennomførte de sakkyndige flere samtaler med Manshaus og gjennomførte psykiatriske tester av ham.

Resultatet fra disse undersøkelsene gjorde at de konkluderte med at 22-åringen var tilregnelig da han drepte stesøsteren og angrep moskeen.

Påtalemyndigheten har i forkant av hovedforhandlingen lagt ned forbehold om forvaringsdom, blant annet på grunn av at de sakkyndige mener det er høy risiko for at Manshaus vil begå nye voldshandlinger om han beholder sine tanker om en fremtidig rasekrig.

– Det er lagt ned forbehold om forvaring i tiltalen, men jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt det, sier statsadvokat Johan Øverberg til VG.

Publisert: 07.05.20 kl. 05:48

