ALVORLIG SAK: Politiadvokat Kristine Kiær i Øst politidistrikt har ledet etterforskningen av overgrepssaken. Her avbildet i forbindelse med et rettsmøte i en straffesak i 2018. Foto: Magnus Braaten

Tiltale: Lærer manipulerte elevers ansikt inn i seksualiserte bilder

En lærer fra Romerike er tiltalt i en omfattende overgrepssak. Flere av ofrene i saken var hans egne elever.

Mannen i 30-årene har jobbet som lærer flere steder i landet.

Det er totalt 34 fornærmede i overgrepssaken som starter opp i Nedre Romerike tingrett i september.







– Han har erkjent deler av forholdene i avhør tidligere, sier politiadvokat Kristine Kiær til Romerikes Blad.

Overgrepene skal ha funnet sted i perioden 2013–2016. De fornærmede var jenter under 16 år fra ulike steder i landet.

Manipulerte bilder

Flere av dem var den tiltalte egne elever. Advokat Ole Edward Hagen er bistandsadvokat for alle de fornærmede.

– Tiltalte har på en svært alvorlig måte brutt den grunnleggende tilliten som elever, foreldre og skolesystemet skal ha, sier Hagen til Romerikes Blad.

Ifølge tiltalen skal læreren blant annet ha manipulert elevers ansikt inn i seksualiserte bilder.

«Bildene var delvis manipulert enten ved at enkelte var påført elevens navn og/eller alder og/eller bosted og/eller et seksuelt budskap eller ved at elevenes ansikt var manipulert inn i et bilde av en naken person og/eller personer i seksuell aktivitet», står det i tiltalen.

Påtalemyndigheten mener formålet med manipuleringen var å dele bildene i kommunikasjon med andre.

Stort databeslag

Læreren er også tiltalt for å ha vært i besittelse av minst 12.000 filer som viser seksuelle overgrep mot barn.

Han skal også ha delt seksualiserte bilder og chattet om å ha seksuell omgang med barn på ulike digitale plattformer.

Videre er læreren tiltalt for å utvist seksuelt krenkende atferd overfor mindreårige på Snapchat.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fradømmelse av retten til å jobbe som lærer, ifølge tiltalen.

Forsvarer Marianne Holmen har ingen kommentar til tiltalen, ifølge lokalavisen.

Publisert: 09.05.20 kl. 09:31

