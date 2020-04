POPULÆRT RUTENETT: Turgåere på vei opp til Høgevarde på Norefjell. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Hytte til hytteturene kan ryke: DNT tapte 40 millioner i påsken

Den Norske Turistforening (DNT) har tapt flere titalls millioner kroner på grunn av corona-krisen. Det er fortsatt usikkert om folk kan gå turer fra hytte til hytte denne sommeren.

Nå nettopp

Når DNT åpner enkelte hytter til 1. mai-helgen, i nærheten av tettsteder og byer, skjer det under strenge smittevernregler. Det gjelder både hytter med og uten betjening. Regimet som nå innføres varer minst ut mai. Det varsles om at sommeren for turfolk blir annerledes enn vanlig.

– Akkurat nå anbefales ikke rundreiser. Det er rådet fra Folkehelseinstituttet og noe vi tar høyde for. Det kan endre seg, Men per nå er det ikke hytte til hytte-tilbud som gjelder. Vi håper det ser annerledes ut om en liten stund, sier kommunikasjonssjef i DNT Mette Øinæs Habberstad til VG.

– Det vi kan slå fast er at det blir annerledes. Men vi får til et tilbud, sier Habberstad.

les også Må sette pensjonistdrømmen på vent: – Aldri opplevd en sånn krise

Nye regler

Hun opplyser at DNT har laget en omfattende smittevern-instruks før de første hytteåpningene denne uken, blant annet av de to betjente hyttene Haukeliseter og Sota sæter. De har fått hjelp av en smittevernkonsulent og hentet råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. Den betyr i praksis at det blir tillatt med langt færre gjester enn vanlig og at sosial distansering skal opprettholdes.

Om alle DNTs 550 hytter kan åpne i sommer er usikkert. Men nå gjelder disse reglene for hytteopphold:

* Alle hytteopphold må forhåndsbookes. DNT er pålagt kontroll på hvor mange gjester hyttene har til enhver tid.

* På ubetjente hytter må man forhåndsbooke hele hytter, i stedet for å kun leie sengeplasser der. Dette vil i første omgang gjelde ut mai.

* Det blir tre dagers karantene mellom hvert opphold på ubetjente hytter. Dermed kan hyttene bare bookes i helgene. Hele helger må da bookes.

* Turfolk som møter opp uten å ha booket hytte kan dermed avvises, i motsetning til tidligere praksis.

POPULÆRT OMRÅDE: Turgåer med flere kjente topper i Jotunheimen i horisonten. Om turgåere kan bevege seg fritt mellom fjellhyttene i sommer er usikkert. Foto: Marius Dalseg Sætre / DNT

– Å åpne de ubetjente fjellheimshyttene vil ta lengre tid. Vi må få inn vaskemidler og materiell for å åpne. Det er en stor dugnad som skal til. Vi går for en gradvis åpning i mai og juni der flere og flere kan åpne dørene, sier Habberstad.

Den klare beskjeden fra DNT er fortsatt at turfolk ikke skal bruke hytter som ikke er klarert for bruk, Utviklingen anbefaler de å sjekke på turportalen ut.no.

les også Her rammer arbeidsledigheten verst: Hemsedal beregner krisetapet til 500 millioner kroner

Tøff smell

Corona-krisen har gått hardt utover DNT. Situasjonen omtales som svært krevende og ekstraordinær for den frivillige organisasjonen, som ifølge årsrapporten ved utgangen av 2018 hadde over 315 000 medlemmer. Sentralt hadde DNT 157,5 millioner kroner i inntekter det året. Den økonomiske belastningen på grunn av corona-krisen er fordelt på lokallag som har ansvar for de ulike hyttene.

– Vi tapte samlet rundt 40 millioner kroner på ikke å ha et tilbud i påsken. Det gjelder både innkjøp som er gjort og opphold som har uteblitt. Det er et kjempestort beløp. Og det er helt avgjørende å få i gang sommersesongen for mange av våre lokale foreninger. Pengene går til driften av 550 hytter og 20 000 kilometer med sti. Det er ganske kritisk, sier Habberstad.

les også Tomme turistattraksjoner – frykter konkursras over påske

Spesielt tøff har corona-krisen blitt for DNT Oslo og omegn. De har 24 betjente hytteanlegg og deres hytter spredt over fjellområdene i Sør-Norge har 42 prosent av alle de rundt 400 000 overnattingene innen DNT. Nå regner daglig leder Henning Hoff Wikborg med at de kan risikere et tap på 70 millioner som følge av corona-krisen, av en forventet årlig omsetning på 150 millioner kroner. Årlig tjener de 40 millioner på hyttene som deretter investeres igjen i hyttene.

– Vi skal klare oss og sørge for at DNT lever videre. Men dette vil få betydelige økonomiske konsekvenser. Det vil bli magre år om vi ikke får statlig hjelp, som andre bedrifter har fått. Folk vil merke det, sier Wikborg som måtte permittere 87 prosent av deres 75 personer da alt av tilbud, turer og kurs ble stoppet. Og det er her den store delen av inntektene ligger.

les også Misnøye med regjeringens redningsplan: – Utsetter bare konkursene

Usikker på utviklingen

Nå vil de begynne åpne hytter i nærområdet rundt Oslo andre helgen i mai etter gjeldende smittevernregler. Selv om det er usikkert at det kan gjennomføres hytte til hytteturer i fjellet i sommer, garanterer han at det blir en god del hyttetilbud til sommerferien for folk med gode turmuligheter.

– Det kommer til å bli en fantastisk sommer i fjellet. Mange vil ha glede av stinettet og hyttenettverket. Mange kan overnatte, men det blir kanskje ikke fulle hytter selv om de stort sett åpner, sier Wikborg.

les også 196 rom står tomme: – Vi kommer aldri til å klare å ta igjen tapet

Da VG spurte helsedirektør Bjørn Guldvog om hans vurdering av sommerens hytte til hytte-fjellturisme før helgen, svarte han blant annet:

– Jeg tror det er veldig bra at næringene kan jobbe frem modeller som kan virke og er innenfor smittevernløsninger vi stiller krav til. Jeg vil samtidig si at vi ikke vet hvordan situasjonen vil være i sommer, men hvis vi er så heldige at det er ytterligere nedgang i smittetall fra i dag så er det muligheter til å sette i gang flere av disse aktivitetene, sier Guldvog.

Publisert: 30.04.20 kl. 13:49

Mer om DNT Hytte Påske Coronaviruset Fjell Tur Innenriks

Fra andre aviser