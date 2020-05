Forsker om Manshaus’ forklaring: Klassisk nazistisk tankegods

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus brukte mye tid på henvisninger til New Zealand-terroristen Brenton Tarrant.

Torsdag er den første dagen i Asker og Bærum tingrett hvor Philip Manshaus står tiltalt for drapet på stesøsteren sin Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet mot al-Noor-moskeen i Bærum 10. august.

Et av de mest sentrale temaene for aktor Johan Øverland var hvilke inspirasjonskilder tiltalte har hatt i forkant. I retten ble det gjentatte ganger henvist til New Zealand-terroristen, som skjøt og drepte 51 mennesker i en moské i Christchurch på New Zealand i mars i fjor.

Følte seg utvalgt

Før angrepet mot al-Noor Islamic la Manshaus innlegget under ut på internettforumet EndChan. Påtalemyndigheten mener de tre personene på tegningen skal forestille Tarrant, Patrick Crusius som drepte 22 mennesker i El Paso i USA i august 2019 og John Earnest som angrep en synagoge i California i april 2019.

– Man må sette i gang rasekrigen i virkeligheten, sier Øverberg.

VALHALL-HENVISNING: Philip Manshaus publiserte dette innlegget på EndChan like før han gikk til angrep på moskeen i Bærum.

Leste manifest like før

I retten gjorde Manshaus det klart at han skulle ønske at han klarte å drepe like mange som Tarrant gjorde. Til sammen 51 mennesker mistet livet i New Zealand-terroren.

I retten kom det frem at Manshaus leste det såkalte manifestet 12 dager før han begikk handlingene han er tiltalt for.

Førsteamanuensis på OsloMet og forsker på høyreekstreme, Lars Gule, mener det er interessant at Manshaus i sin forklaring kommer ut som en så klar nynazist.

– I det perspektivet er ikke holocaust-fornektelse unaturlig, han er veldig opptatt av å – i konspirasjonsteoretisk forstand – legge skylden på jødene for utviklingen i så å si hele verden, i hvert fall Europa og Vesten etter andre verdenskrig.

– Dette synet går ut på at jøder er ansvarlige for kulturmarxisme og den ideologien som har blitt dominerende i samfunnet, som har ledet til seksuell revolusjon og høye skilsmissetall.

– I dette ligger en implisitt kritikk av feminisme og kvinnebevegelsen, presiserer Gule.

– Klassisk nazistisk tankegods

Forskeren synes også det er interessant at Manshaus fokuserer på nye fenomener som skeives rettigheter. Han beskriver ham som veldig tydelig i sin homofobe holdning.

– Dette videreførte han til den aktuelle diskusjonen om kjønnsdysfori, transvestitter og så videre. Dette er på en måte «en oppdatering» av klassisk nazistisk tankegods. Hvem har skylden? Jødene, og derfor må vi gjøre noe om dette, sier Gule om Manshaus’ forklaring.

FORSKER: Førsteamanuensis Lars Gule synes ikke Philip Manshaus har forklart seg selvmotsigende, men som en klassisk nynazist. Foto: Janne Møller-Hansen

Utkast til eget manifest

I retten ble det vist frem notater fra en dagbok som politiet fant på soverommet til Manshaus etter moskéangrepet. Den viste blant annet forsiden til utkastet av et mulig manifest.

– Det er interessant at han i skissen som ble vist, bruker arkaisk skrift, «Gud vil det». T-en begynner å ligne på tyrrunen, fra norrøn mytologi og den nordiske motstandsbevegelsens symbol.

Gule er ikke av oppfatning av at Manshaus har forklart seg hverken veldig rotete eller selvmotsigende.

– På mange måter tvert imot. Slik han har presentert dette, utgjør det et konsistent rasistisk nasjonalsosialistisk hele. Det er interessant at han bruker dette nye begrepet som har blitt vanlig i amerikansk og europeisk alt right-sammenheng; etnonasjonalist. Det er ikke på noen måte alle etnonasjonalister som er nynazister, men de er rasister. Hos Manshaus kommer dette veldig tydelig frem, sier han.

TILTALT: Philip Manshaus viste frem et tegn som kan signalisere «hvit makt» i Asker og Bærum tingrett torsdag. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

– Opptatt av sex

Manshaus brukte mye tid på å snakke om truslene mot kjernefamilien, og hvorfor det er viktig å verne om den.

Gule mener dette kan knyttes både til sosialkonservatisme, der kjernefamilien er en grunnstein i samfunnet, og til det nazistiske slagordet «barn, kjøkken, kirke» om kvinnens plass i hjemmet.

– Det er et ekko av dette vi hører i Manshaus holdning til både fallet i folketallet, til det forferdelige i homofiles rettigheter og den seksuelle revolusjonen. Han trekker linjer tilbake, og her har du en parallell til Breivik i hans manifest, hvis idealer ligger på 50-tallet, sier forskeren.

Under forklaringen beskrev Manshaus såkalte promiskuøse kvinner, altså kvinner med flere eller mange sexpartnere, som en trussel ikke bare mot familien, men også mot hele samfunnet.

– Det er veldig mange som er opptatt av sex når de skal forklare samfunnsutviklingen, og det er helt tydelig at dette er viktig for en del av rasistene og nynazistene, forklarer Gule.

Han er ikke overrasket over at Manshaus i relativt ung alder har tilsluttet seg til dette ekstreme tankegodset, og peker på hans hovedforskningsfelt. Studiene viser at det gjerne er unge i alderen 16 til 20-årene som trekkes mot ekstrem islamisme.

– Det som er veldig interessant er at utvelgelsen skjedde da han leste manifestet, 12 dager før angrepet. Da har du en lynhurtig ekstremiseringsprosess.

Publisert: 07.05.20 kl. 19:45

