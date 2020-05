GÅR AV: Knut Aastad Bråten. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Statssekretær Knut Aastad Bråten trekker seg: – Politikerne må vise normal moral og etikk

Kulturminister Abid Rajas statssekretær, Knut Aastad Bråten (V), går av i protest mot det han kaller ukultur i politikken.

– Den politiske ukulturen luktar vondt, er med på å svekke demokratiet vårt, og er slik med på å bryte ned tillitsforholdet mellom oss, skriver Bråten (V) på Facebook.

Han har vært statsekretær for kulturminister Abid Raja siden 24. januar i år. Torsdag forklarer han hvorfor han går av i et Facebook-innlegg:

– I tre månader har eg hatt eit svært privilegert ombod. Eg har sett og lært mykje – om kunst og kultur i vid forstand, om idrett og frivillig arbeid, om strategiar og prosessar, om politikkens kulturar – og ukulturar. Det siste vart avgjerande for valet eg no har tatt, skriver Bråten og fortsetter:

– Politikken har som kjent mange andlet. Politikarane også. Dei er korkje feilfrie eller perfekte. Det er det heller ingen som forventar. Men politikarane må vise normal moral og etikk, vere til å stole på, nokon å sjå opp til. Den politiske ukulturen luktar vondt, er med på å svekke demokratiet vårt, og er slik med på å bryte ned tillitsforholdet mellom oss.

Skei Grande: Lei seg

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til VG at hun er orientert om Knut Aastad Bråtens avgang, men vil ikke kommentere hans kritikk mot politikkens kultur og ukultur:

– Jeg er veldig lei meg for at han trekker seg. Til Kulturdepartementet hadde han med seg et stort engasjement og nettverk i kulturlivet, og for Venstre. Jeg håper at fortsetter med det i andre roller i fremtiden, sier Venstre-lederen til VG.

Trine Skei Grande sier at det er næringsminister Iselin Nybø som håndterer Venstres saker i regjeringen, og viser til henne for ytterligere kommentarer.

I Facebook-innlegget takker Bråten for tilliten, og skriver:

– Korleis forvaltar vi dei politiske oppgåvene best? Politiske resultat blir til gjennom diskuterande samarbeid og tillitsfulle prosessar. Kanskje vart det for mykje hastverk, for lite dialog, for lita evne til å få fram det beste i folk? Det er krevjande å ta del i ein politisk leiarskap i eit departement når det knapt finst tid, tolmod og vilje til å arbeide saman.

VG har kontaktet både Bråten og kulturminister Abid Raja, men de har hittil ikke besvart VGs henvendelser.

Ute fra 20.april

Knut Aastad Bråten har ikke fungert som statssekretær siden 20. april. Da ble den politiske rådgiveren til Abid Raja, Emma Lind (V) konstituert som statssekretær.

Søndag kveld sendte Statsministerens kontor ut melding om at Fjaler-ordføreren Gunhild Berge Stang (V) ble konstituert som statssekretær fra 4.mai og inntil videre.

I Statsråd torsdag fikk Bråten avskjed i nåde, mens Gunhild Berge Stang ble utnevnt som ny statssekretær i Kulturdepartementet.

