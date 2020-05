FORSVARTE VOLDSHANDLINGENE: Terror- og drapstiltalte Philip Manshaus har i retten forklart at han mener en rasekrig er uunngåelig. Foto: Lise Åserud

Venninne møtte Manshaus ett år før angrepet: – En dommedagsfølelse

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) En nær venninne av draps- og terrortiltalte Philip Manshaus (22) forteller at hun ble redd av holdningene hans.

Den jevngamle venninnen har i retten forklart seg om forholdet sitt til Manshaus.

Han er tiltalt for terrorhandling mot Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Manshaus nekter straffskyld fordi han mener han handlet i nødverge.

Venninnen og Manshaus gikk på videregående sammen, men hang også sammen på fritiden. Hun beskriver ham i denne tiden som snill, morsom og en god samtalepartner.

Det var først sommeren 2018, før Manshaus skulle begynne på folkehøgskolen, at hun merket at han hadde forandret seg.

Blant annet uttrykte han fiendtlige holdninger knyttet til homofili og etniske minoriteter i Norge, forteller hun.

– Jeg hadde ikke lyst til å fortsette å diskutere, for jeg ble så utrolig redd og ukomfortabel, men ville ikke ødelegge stemningen. Men jeg husker jeg ble redd av de tingene han sa. Da jeg dro hjem, hadde jeg en dommedagsfølelse.

– Som om han hadde gått inn i en slags rolle

De to møttes igjen i juleferien. Hun beskriver ham da som ugjenkjennelig.

– Det første jeg tenker når jeg ser ham er «wow, hvem er denne personen?». Han gikk annerledes, beveget seg annerledes. Så veldig striglet ut, på en måte, sier venninnen.

– Hva var annerledes? spør forsvarer Unni Fries.

– Det var som om han hadde gått inn i en slags rolle, at han på en måte hadde laget seg et bilde av hvordan han ville være, og virkelig gikk inn i den rollen. Når jeg tenker på det, var det utrolig gjennomført, sier hun.

Hun sier samtidig at han var emosjonelt til stede og fortsatt var en god venn for henne.

– Hvis ikke han hadde vært så omtenksom og god, hadde jeg jo tenkt at det her var en annen person, sier hun.

ASKER OG BÆRUM TINGRETT: F.v. forsvarer Unni Fries, Philip Manshaus og medforsvarer Audun Beckstrøm. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Stemor: Ble mer sint

Så langt har politiet, moskegjengene, familiemedlemmer og Manshaus selv forklart seg i retten.

Ifølge stemoren har den terrortiltalte mannen alltid vært søkende, og hatt mange faser. Det var først det siste året før angrepet at hun oppfattet ham som sint og fortvilet over at familiemedlemmer ikke forsto hans verdenssyn.

Det var også i denne tiden forholdet til stesøsteren Johanne forandret seg. Ifølge familiemedlemmer skal han ha kommet med flere rasistiske bemerkninger rettet mot henne.

Han har i retten forklart at drapet på Johanne var nødvendig som et ledd i å sikre overlevelsen til det han refererer til som «den hvite rase».

Publisert: 15.05.20 kl. 11:05 Oppdatert: 15.05.20 kl. 11:17

