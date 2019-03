BUSS BRANT: 32 personer ble evakuert da et vogntog tok fyr i Gudvangatunnelen natt til lørdag. Søndag er geologer og havarikommisjon på plass. Foto: Politiet / NTB scanpix

Geologer og havarikommisjon på plass ved Gudvangatunnelen

Geologene til Statens vegvesen og havarikommisjonen rykket søndag formiddag inn for å vurdere skadene i Gudvangatunnelen etter brannen natt til lørdag.

Nå venter ordfører Noralv Distad (H) spent på svar fra Statens vegvesen om hvor lenge tunnelen forblir stengt, melder NRK.

Stengningen deler nemlig Aurland kommune i to.

– Det skaper utfordringer, sier Distad, som opplyser at man jobber for å finne løsninger for skoleelever, barnehagebarn og kommunalt ansatte som bor i Gudvangen.

Arbeidet til geologene og havarikommisjonen måtte utsettes fra lørdag fordi det var for varmt i fjellet.

– Når geologene har fått tatt sin vurdering, får vi en bedre oversikt over hva som må gjøres, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.

Han opplyser at fjellet må sikres, og det som er løst, tas ned før selve opprydningen kan begynne. Havarikommisjonen skal ifølge Finden både undersøke kjøretøyet som brant, og om sikkerhetssystemet i tunnelen fungerte.

Dette er tredje brann i Gudvangatunnelen på seks år, og nå ønsker ordføreren en gransking, meldte BT.

– Når både politi, havarikommisjonen og Statens vegvesen gjør undersøkelser, så er jeg opptatt av at en også skal se på om det er likhetstrekk mellom de tre brannene, og om det er tiltak som kan settes i verk, sier Distad til NRK.

Gudvangatunnelen er stengt i helgen og Vegtrafikksentralen Øst melder at på grunn av dårlig vær i fjellet i Sør-Norge og stengningen av tunnelen er det søndag bare E 134 Haukelifjell og riksvei 15 over Strynefjellet som er åpne mellom øst og vest.

