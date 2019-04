arrow-left









TAR ANSVAR: Overfor programleder Fredrik Solvang sa Ståle Matre at han tar det hele og fulle ansvar for sine handlinger. I bakgrunnen VG-oppslaget lørdag.

Ståle var spillavhengig: – Aldri opplevd så mye kjærlighet, støtte og omtanke

– Responsen etter at jeg sto frem i VG har vært overveldende og positiv, sier Ståle Matre til VG.

I VG lørdag fortalte advokaten og småbarnsfaren fra Haugesund historien om hvordan han kunne spille bort fire millioner kroner på ett år, og gjøre seg skyldig i bedrageri for å finansiere spillingen. Han er dømt til 60 dagers fengsel og 420 timers samfunnsstraff.

Torsdag deltok han i «Debatten» på NRK1 hvor han fikk anledning til å ta temaet om spillavhengighet enda et skritt videre. Til programleder Fredrik Solvang ga han denne begrunnelsen for hvorfor han også står frem på norsk TV i et program som «Debatten»:

– Jeg har det helt fantastisk og jeg kan sitte her og føle meg som en likemann med hele dette panelet, sa Ståle Matre innledningsvis i programmet.

Overfor VG utdypet han det slik:

– Min motivasjon for å stå frem i VG og å delta på «Debatten» torsdag er å nå frem til mennesker som sliter med spillavhengighet, og få dem til å treffe gode valg på et tidligere tidspunkt enn jeg klarte for egen del. Kanskje kan de komme seg ut av avhengigheten før konsekvensene oppleves som uoverkommelige.

Ståle synes det er flott at også andre medier nå løfter frem debatten omkring spillavhengighet. Han har fått mange henvendelser fra spillavhengige og pårørende som forteller skjellsettende historier om tap, fortvilelse og selvmord.

Selv var han også helt på kanten av stupet – bokstavelig talt. I VG fortalte han historien om 19. april 2018. Denne dagen hvor han fryktet livet mer enn døden. Hvor han sto med bilmotoren i gang, med foten på gasspedalen. Under ham lå Suldalsvatnet som er 376 meter dypt, en av Norges dypeste innsjøer. Der nede tenkte han at han kan bli kvitt alt det vonde og la seg omfavne av kald, mørk stillhet. Men slik ble det ikke.

– Jeg er glad for at de forteller sine historier til meg. Men det er tungt å forholde seg til, selv om jeg vet at det finnes en vei ut. Jeg har svart dem etter beste evne, sier han.

Ståle Matre forteller at han også har mottatt noen negative kommentarer knyttet til sine utspill om myndighetenes manglende regulering. At myndighetene har sviktet i kampen mot spillavhengighet – og at strengere regulering kunne hindret hans egen tragedie.

– Men det tar jeg på egen kappe. Jeg burde vært mye tydeligere på at det er jeg, og jeg alene, som står ansvarlig for mine handlinger. Poenget var, uavhengig av min historie, at man ikke kan sitte stille og se på en politikk som stikk i strid med nedfelt intensjon og målsetting produserer spilleavhengige på løpende bånd, sier Ståle.

