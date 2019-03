TURISTATTRAKSJON: Senjatrollet har brent ned torsdag. Foto: TIPSER

Turistattraksjonen Senjatrollet nedbrent

Det brøt ut brann i Senjatrollet på Ytre Senja torsdag. Politiet melder at trollet er nedbrent.

Politiet fikk melding om brannen 12.07. Da skal trollet ha stått i full fyr.

Like før 12.30 melder politiet at trollet er nedbrent. To personer er fraktet med ambulanse til Finnsnes etter å ha pustet inn giftig røyk.

– Det er selve trollet som har nedbrent. Det er bare reisverk igjen, etter det vi har fått meldinger om, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Karl Erik Thomassen.

Mye røyk

Det er ikke folk i trollet, men det vil være giftig røyk i området på grunn av at trollet primært er bygget av isopor, skriver politiet.

Det er bare ruiner igjen av den kjente attraksjonen, skriver Folkebladet.

– Det er fortsatt fyr, og relativt mye røyk. På grunn av røyken og at det er folk i området, prioriterer de å evakuere området, men det er ikke spredningsfare per nå, sier Thomassen.

– Et stort tap

Senjatrollet er en turistattraksjon på ytre Senja, først oppført i 1993. Det ble registrert i Guinness’ rekordbok i 1997 som verdens største trollstatue.

– Trollet var vel omtrent den første turistattraksjonen som ble bygd her i kommunen, sier varaordfører i Berg kommune, Jan Harald Jansen, til VG.

– Mange titusener i året besøker attraksjonen, så det er et stort tap, sier han.

Trollet inneholder blant annet konsertsal, bibliotek og souvenirbutikk.

På branntidspunktet var ikke trollet turiståpent, men er under rehabilitering, ifølge politiet. Det ble gjennomført vedlikeholdsarbeid da brannen brøt ut. Brannårsaken er ikke kjent.

