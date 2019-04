NY JOBB: Anette Trettebergstuen ble lørdag valgt til ny kvinnepolitisk ansvarlig. Foto: Gøran Bohlin / VG

Partibarometer: Stillstand for Ap - sliter hos kvinnelige velgere

FOLKETS HUS (VG) Ap er fremdeles langt unna de 30 prosentene de har som mål. Skal Arbeiderpartiet klare å øke oppslutningen igjen, er de avhengige av å mobilisere flere kvinner, viser bakgrunnstallene.

– Det er en sterk sammenheng mellom Aps oppslutning og mobilisering av kvinnelige velgere, sier Thore Gard Olaussen i Respons Analyse om de to nye målingene de har utført for VG: Én for kommunevalget, og én for stortingsvalget.

For Arbeiderpartiets oppslutning er fremdeles langt unna de 30 prosentene partisekretær Kjersti Stenseng ønsker seg. På VGs partibarometer for april, tatt opp rett før helgens landsmøte på Folkets hus i Oslo, fortsetter trenden som har preget partiet det siste året: De sliter med å heve seg, og kan måtte reddes av er sterkt Sp og en venstreside som vokser i lokalvalget.

På aprilmålingen får Ap rundt 25 prosent av stemmene, mens Sp alene ligger på over 15 prosent, og SV opp mot eller litt over 7 prosent både lokalt og nasjonalt.

Så skal partiet klare å løfte seg, er det spesielt én gruppe de må gjenvinne tillit hos: Kvinnene. Trenden går igjen i bakgrunnstallene for begge målingene, sammenlignet med tidligere målinger: Når Ap gjør det, bra har de klart å mobilisere kvinner. Når de gjør det dårlig, har de ikke det.

– De er veldig avhengige av å mobilisere kvinner for å få høyere oppslutning i dag, sier Olaussen.

Fakta om målingene * VGs partibarometer spør hver måned et representativt utvalg om hvem de ville stemt på ved stortingsvalg. Frem mot kommunevalget vil VG jevnlig også spørre om hva velgerne vil stemme på kommunevalget. Det er fordi ettersom det ikke nødvendigvis er samsvar mellom hva man stemmer ved kommune- og stortingsvalg. Dato for gjennomføring: 2 – 4 april 2019. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju. Antall intervjuer: 1001. Utvalg: Et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2 – 3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Vis mer vg-expand-down

– Seksuell trakassering og valgtap

Anette Trettebergstuen, nyvalgt kvinnepolitisk leder i Arbeiderpartiet, får dermed et tungt ansvar.

– I ett og et halvt år har det vært et veldig negativt fokus på Arbeiderpartiet, knyttet til seksuell trakassering og valgtapet. Vi har ikke akkurat vært i medvind, sier Trettebergstuen til VG.

Etter katastrofevalget i 2017, har partiets selvransakelse og oppgjør preget mediedekningen.

– Jeg tror ikke at debatten rundt Giske-saken har vært tillitsvekkende for den kvinnelige, eller den mannlige, delen av befolkningen. Det er selvsagt ikke bra når fokuset er på andre ting enn politikken vår.

–Har dere ryddet opp i ukulturen i partiet?

– Jeg tror det finnes ukultur i alle partier og i alle deler av samfunnet. Det rydder man ikke opp i en gang for alle, den opprydningsjobben må man holde varm hele tiden, eller så utvikler den seg igjen.

– Har man vært gode nok på å ivareta varslerne og sørge for at de føler de kan bli i Arbeiderpartiet?

– Det er ikke bra at enkelte av dem ikke har følt seg bra nok ivaretatt. Partiet har tatt selvkritikk på at vi ikke var godt nok skodd i møte med den type saker, derfor vi har blant annet utviklet nye retningslinjer. Og vi skal fortsette å ta tak i disse tingene slik at det aldri skjer igjen. Det var fint at Kjersti beklaget i talen sin.

– Hvordan kan dere bygge opp tilliten hos kvinnelige velgere?

– Vi må få fokus over på kjernepolitikken vår igjen, men samtidig fortsette å snakke om #metoo og seksuell trakassering som en viktig kjerne i likestillingspolitikken vår. Der har vi mye god politikk og vi skal utvikle enda bedre. Og å fortsette å utvikle likestillings- og familiepolitikken.

– Jeg er klar som et egg for å brette opp ermene og vise at Arbeiderpartiet er det beste partiet for kvinner, lover hun.

Ned fra januar

I januar 2017 fikk Arbeiderpartiet 35.3 prosent på Respons analyses partibarometer. Da oppga 30 prosent av menn og 42 prosent av kvinner at de stemte Ap.

I januar ett år senere, var tallene et voldsomt nederlag: Arbeiderpartiet fikk kun 23.2 prosent oppslutning. Da var det kun 22 prosent av mennene og 24 prosent av kvinnene som ville stemme Ap.

Også i 2019 har Arbeiderpartiet falt på målingene: Fra 29.7 prosent, med 24 prosent av menn og 37 av kvinner, til 25.6 prosent, med 23 prosent av menn og 28 prosent av kvinner.

Både i 2018 og senest nå i mars, har Giske-saken fått skylden for Arbeiderpartiets labre oppslutning.

– Jeg tror ikke at bråket og debatten rundt dansevideoen har bidratt positivt for Arbeiderpartiet, sier Trettebergstuen.

Trond Giske trakk sitt kandidatur til arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti, etter VGs sak om en video der Giske danser med en kvinne på utestedet Bar Vulkan. VG har i ettertid beklaget dekningen av Trond Giske-videoen, og endret saken.

Trond Giske ønsker ikke å kommentere saken.

Gir rødgrønt flertall

På tross av nedturen for Arbeiderpartiet, gir VGs nasjonale måling rødgrønt flertall på Stortinget: Sp går opp fra 19 til hele 31 mandater fra forrige stortingsvalg, og SV fra 11 til 14.

Høyre får også noe lavere oppslutning på enn de fikk ved valget i 2018. Fremskrittspartiet går mer ned, og faller til 10,1 prosent. Venstre karrer seg over sperregrensen, mens KrF kun får 3.0 prosent.

I VGs kommune-måling, er det også Senterpartiet som kommer best ut. Mens Høyre ligger på samme nivå som de gjorde ved valget i 2015, og Ap går tilbake, fosser de frem fra 8,5 prosent i 2015, til 15,2 prosent.

Venstre og KrF går ned, mens SV, Rødt og MDG går opp.

