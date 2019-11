ARBEIDSMINISTER: Anniken Hauglie (H) skal tirsdag svare Stortinget om NAV-skandalen. Norge må også informere ESA. Foto: Trond Solberg

Dette krever ESA svar på etter Nav-skandalen

EUs kontrollorgan ESA vil vite hvordan det kan ha skjedd at Norge har straffet mottagere av trygdeytelser som har oppholdt seg i EØS-land. Nå krever de svar av departementet.

De ber Arbeids- og sosialdepartementet forklare seg om perioden før 2012, og hvorfor Norge eventuelt har en annen vurdering av hvordan EØS-lovgivningen har fungert med norske lover i denne perioden.

ESA, som er organet som kontrollerer at EFTA-landene overholder EØS-avtalen, har altså bedt om informasjon tilbake til 1994. Det er fordi det finnes en mulighet for at Norges feilbehandling kan gå enda lenger tilbake enn til 2012.

Feiltolkningen har ført til at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, opplyste Riksadvokaten mandag.

Da NAV-skandalen ble kjent under en pressekonferanse mandag, informerte NAV-direktør Sigrun Vågeng om at de rammede er mottagere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger som har oppholdt seg i EØS-land etter 2012. ESA ber Norge blant annet Norge forklare om det kun er disse ordningene der Nav-feilen har ført til feilaktig praksis.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fastholder at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen før jul i 2018, men departementet har hatt minst fem muligheter til å oppdage feilen før det.

ESA ba blant annet Norge se på praksisen med begrensning av AAP i forbindelse med en sak om å ta med arbeidsavklaringspenger ved flytting til Sverige.

Men kommunikasjonsrådgiver Gunnar Hörður Garðarsson i ESA har sagt til VG at ESA ikke ante at Norge konsekvent hadde feiltolket reglene, før det kom frem i mediene.

Dette er ESAs spørsmål

Dette er blant de tingene ESA ber Norge forklare seg om:

1) Hva som nå blir gjort fra Norges side for å forsikre seg om at forordning 883/2004 praktiseres korrekt i fremtiden og i pågående saker

2) Hvordan Norge planlegger å identifisere individene som har blitt rammet av norske myndigheters feilaktige praktisering av forordningen

3) Hvordan Norge vil forsikre at de gir nødvendig oppreisning for de som har lidt skade av den feilaktige praktiseringen av EØS-lov når det kommer til eksport av trygdeytelser

4) Bekrefte om praktiseringen av nasjonal lovgivning som bryter med EØS-forordningen kun gjelder følgende trygdeytelser: sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger.

5) Ifølge arbeidsminister Hauglie startet feil praksis i juni 2012, da forordning 883/2004 trådte i kraft i EØS-landene. ESA ber Norge vurdere vurdert at prinsippet om eksport av trygdeordninger dekket av den forrige versjonen av forordningen, fundamentalt er forskjellig fra den nåværende situasjonen? I så fall ber de departementet forklare hvorfor

6) I forbindelse med en klage til ESA fra en norsk statsborger som ville flytte til Sverige med arbeidsavklaringspenger, skriver ESA at de fikk forsikringer fra norske myndigheter om potensiell konflikt mellom EØS-forordningen og Norsk lov:

De la merke til at folketrygdloven kun åpnet for eksport av trygdeytelser til de som hadde begrensede utenlandsopphold, men ikke de som hadde bosted i utlandet. De skriver at de spurte representanter fra den norske regjeringen om hvordan de tenker at dette ville være forsonlig med EØS-forordningen, som både dekker de som har reiser til utlandet og de som bor der. De skriver videre at den norske regjeringen forklarte at lovgivningen dekker begge typer tilfeller, fordi EØS-forordningen gjelder selv om ikke alle tilfeller er omtalt i loven. Når en norsk lov er i konflikt med EØS-forordningen, går EØS-forordningen foran.

7) I lys av denne informasjonen ber ESA Norge forklare det ikke hvorfor problemstillinger rundt nasjonale lover der EØS-forordningen skal ha forrang, ikke ble tatt opp i lys av saken.

8) ESA ber Norge komme med detaljer og konkrete referanser til nasjonal lovgivning, inkludert folketrygdloven eller andre tilknyttede lover eller rundskriv, som er i konflikt med artikkel 21 i EØS-forordning 883/2004 som er inkorporert i norsk lov.

VG kommer tilbake med mer

Publisert: 04.11.19 kl. 16:07 Oppdatert: 04.11.19 kl. 16:26







