Eksperter om Berg-utleveringen: Dette vil E-tjenesten vite nå

Russland-ekspert Iver B. Neuman mener det er tid for en «debrief» for Frode Berg når han kommer hjem. Men tidligere spionsjef Ola Kaldager mener ikke nordmannen er forpliktet til å delta.

Fredag ble det kjent at den spiondømte nordmannen Frode Berg er utlevert til Litauen sammen med to andre spiondømte litauere i en utvekslingsavtale mellom Norge, Litauen og Russland.

Statsminister Erna Solberg sa fredag ettermiddag at hun er glad for at Frode Berg kommer hjem til Norge som en fri mann. Nå er det tid for en «debrif», mener Russland-ekspert Iver B. Neuman ved OsloMet.

– Det skal snakkes om hvorfor han har sagt det han har sagt, hvem han har snakket med, hvordan han har blitt behandlet og hva han eventuelt har å fortelle om forholdene der borte. Det blir en interessant oppgave for norsk etterretning, sier han til VG.

Utleveringen skjedde på Litauens grense, opplyser myndighetene i Litauen. Berg har sittet fengslet i Moskva siden han ble arrestert i desember 2017, og ble i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Tross få lignende saker i det russisk-norske forholdet, er Frode Berg-saken en helt normal sak, mener Neuman.

– Det er ikke uvanlig at man slår kloa i hverandres spioner, men alltid hyggelig når man får skværet opp.

Eks-spionsjef: Slik foregår en «debrief»

Ola Kaldager, som i ti år var leder for den topphemmelige etterretningsgruppen E14, har vært stekt kritisk til det som ledet opp til at Frode Berg Ble arrestert i Moskva.

– Det er jeg fortsatt. Men nå er det en lykkelig slutt for Frode Berg, sier han til VG.

Den tidligere spionsjefen sier e-tjenesten utvilsomt vil være interessert i å snakke med Frode Berg når han kommer hjem, og at det er det som skjer i vanligere saker.

– Hadde det vært en vanlig sak ville e-tjenesten tatt ham tilbake, isolert ham en tid, og debriefet ham kraftig for å finne ut hva som har hendt for å lære av det. Det kan være forskjellig fra sak til sak, men man vil få klarhet i hvordan de opptrådte, hvorfor de ble tatt, hva som skjedde, om det var noen signaler i forkant.

Dette mener han imidlertid Frode Berg slett ikke har plikt til å være med på, om han ikke var ansatt i e-tjenesten.

– Hvis han ikke har noe arbeidsforhold bortsett fra småjobber, så kan jo han bestemme selv om han vil snakke med dem eller ei når han er en fri mann. Så det er opp til Frode Berg.

– Ord som «plikt» hører ingensteds hjemme

Forfatter og etterretnings-ekspert Alf R. Jacobsen er helt uenig med Kaldager når det kommer til om Frode Berg er nødt til å snakke med e-tjenesten eller ei.

– Ord som «plikt» hører ingensteds hjemme her. Det blir absurd. Mannen har vært på et ekstremt farlig oppdrag i utlandet. Først må han få lov til å komme seg, men det er ingenting urimelig i at han både i hans egen interesse og vår nasjonale interesse vil fortelle om hva han har opplevd.

Han mener en diskusjon om eventuelle menneskelige feil må komme siden.

– Først må Berg få ro og nødvendig legetilsyn. Så bør alle parter sette seg rolig ned og gå igjennom det som har skjedd. Selv om man gjerne vil få det til så fort som mulig, må alle ta hensyn til at denne mannen har sittet i fengsel for vår del.

Bergs advokat Brynjulf Risnes har tidligere sagt at det vil være naturlig at Norge ser på muligheten til å betale ut erstatning. Jacobsen mener det er for tidlig å diskutere det nå, men sier på generelt grunnlag:

– Det finnes i historien svært mange tilfeller hvor det er gjort menneskelige feil. Hvis folk har blitt utsatt for unødvendig risiko, så er det ikke uvanlig at man får en eller annen form for økonomisk støtte.

Han sier det er ytterst sjeldent at myndigheter i noen land klarer å få spiondømte utlevert så raskt som Berg ble utlevert til Norge.

– Så her har noen, jeg vet ikke hvem, gjort en fremragende jobb.

Sjef for Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde sier til NTB at det er svært gledelig at Frode Berg og hans familie nå kan gjenforenes, men vil ikke svare på spørsmål om E-tjenesten nå kan bekrefte at Berg var på oppdrag for dem i Russland.

– Var ikke gitt at dette skulle løse seg

Jardar Nuland Østbø, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, sier til VG at spionutveksling er en vanlig løsning på en slik situasjon.

– Men det var ikke gitt at dette skulle løse seg. Det var aldri gitt at det skulle gå, spesielt fordi Norge ikke hadde noen egen russisk spion å bytte ham ut med. Dette har tatt lang tid, og har nok vært en stor utfordring for dem som har jobbet med det, sier Østbø.

– Hvordan tror du Berg-saken har påvirket det norsk-russiske forholdet?

– Det er selvfølgelig særdeles uheldig for folk-til-folk-samarbeidet i nord at en så sentral person i dette arbeidet blir tatt for spionasje, sier Østbø.

– For norsk etterretning har det i tillegg vært en fiasko at han ble arrestert. Historien som har kommet ut tyder også på at dette var en dårlig gjennomført operasjon og dermed har e-tjenesten havnet i svært dårlig lys.

