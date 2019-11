DØDT: Aps partisekretær Kjersti Stenseng legger alt samarbeid med regjeringen i viktige saker, dødt. Foto: Gisle Oddstad

Stenseng: – Regjeringen er kronisk utro

GOL (VG) Aps-partisekretær Kjersti Stenseng legger samarbeid med Solberg-regjeringen dødt: – Regjeringen er en kronisk utro forlikspartner, sier hun.

Stenseng vendte kraftfullt ryggen til samarbeid med regjeringen om viktige saker, da hun onsdag talte på Kartellkonferansen på Gol onsdag.

– Forlikenes tid er forbi. Regjeringen er en kronisk utro forlikspartner, tordnet hun:

– Vi har betalt en høy pris for forlikene vi inngikk med regjeringen om forsvar og

politi. Selv om det isolert sett var riktig å redde kystjegerkommandoen i Troms,

forsvarets stabsmusikk og hindre privatisering av forsvarets verksteder, ga ikke

det noen velgergevinst.

Regjeringen følger ikke opp enighet, og underfinansier både politiet og

forsvaret.

Hun ga flere eksempler.

– Nei til velferdsmiks

– Selv om vi bare har stemt for frivillige sammenslåinger av kommuner og fylker,

Ja, vi har faktisk stemt mot tvangssammenslåing av Troms og Finnmark hele fire ganger, så er det likevel våre folk som må administrere sammenslåingene lokalt.

Det gjør at vi har endt opp med skyld og ansvar for ting vi er dønn imot. Dette gjør meg rett og slett forbanna, sa Stenseng

Hun sa de må ta lærdom.

– Vi må lære. Derfor sier vi blant annet nei til forslaget om et forlik fra høyresiden, om det de kaller velferdsmiks. Jeg vil kalle det et desperat forsøk fra høyresiden på å få flere kommersielle

aktører inn i velferden, sa hun.

Stenseng gratulerte de sykehusansatte med seieren i Rikslønnsnemda for to uker siden, da de fikk gjennomslag for at pensjon fra første krone også skal gis til dem med stillingsbrøker under 20 prosent.

Lover pensjon fra første krone til en million deltidsarbeidere

Hun lover at det skal komme flere enn sykehusansatte til del.

– Vi krever pensjon fra 1. krone i alle jobber.

Deres 4000 sykehusansatte kan bane vei – for opp mot en million som ikke har denne rettigheten, sa Stenseng.

Hun dvelte også ved det dårlige valgresultatet.

– Vi klarte ikke sette dagsorden. På tross av at vi hadde den beste politikken.

Ensakspartier og populisme preget debatten.

Preget samtalene i landets kantiner. Klima, distrikt og bom – var den hellige treenighet – som ingen var enig om. Våre motstandere driver politikk i ytterpunkt:

– Helt på grensen til det uansvarlige. Og vi bli sett på som passive, sa hun.

Høyre: - Synd

Henrik Asheim, leder av finanskomiteen for Høyre under, slår tilbake mot Stenseng.

– Stenseng lanserte kort tid etter valgnederlaget i 2017 at Ap skulle slutte å inngå brede forlik som en del av strategien for å gjenreise partiet. Det har vel ikke akkurat vært noen suksess, men det er også synd for landet at Ap tenker mer på egen strategi enn landets beste, sier han til VG.

– Dette er bare nok et eksempel på at Arbeiderpartiet ikke ønsker å opptre som et ansvarlig styringsparti. I jakten på tapte stemmer tyr de til grep vi normalt kjenner fra partier som SV og Rødt, sier han.

Asheim sier de har levert:

– Jeg skulle gjerne sett at to store partiene i norsk politikk i stedet kunne stå sammen om politikk som er riktig for landet. Jeg deler ikke Stensengs synspunkt om at reformer ikke er fulgt opp. På forsvar er langtidsplanen fulgt opp. Vi har gått fra å bruke om lag 1,5 prosent av BNP på forsvar til 1,8 prosent på kun seks år – og det er investert i nye jagerfly, ubåter og overvåkningsfly.

Ut mot Støre

– På politi gjennomfører vi en helt nødvendig reform, som kom som et resultat av Gjørv-kommisjonens rapport og Politianalysen. Allerede neste år når vi målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere. Det har faktisk blitt 1600 flere rene politistillinger. At AP ikke klarer å stå rakrygget i nødvendige reformer er ikke et styringsparti verdig, sier han og viser også til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Nylig var Støre ute å ville ha sterkere politisk styring av oljefondet, noe som er å gamble med våre sparepenger. Tidligere har de forsøkt å instruere regjeringen i pengepolitikken, noe sentralbanksjefen reagerte på. Og de lukker dørene for private aktører, som kan bidra til bedre velferdstjenester, slik vi blant annet har sett innenfor barnehagesektoren.



