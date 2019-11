REKORD: Statsmeteorolog Eirik Mikal Samuelsen forteller at det kun hadde kommet 3 centimeter snø i Tromsø på samme tidspunkt under rekordvinteren 1996/1997. Foto: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ

Store snømengder i nord: Må tilbake 97 år for å finne lignende snømengder

Snøen har kommet tidligere til Tromsø, men aldri før har det vært registrert like stor snødybde på samme tidspunkt.

Helge Skog/iTromsø

Carina Hunshamar

Eirik Mikal Samuelsen jobber som forsker og statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt i Tromsø, samt på UiT. Tirsdag meldte han om rekordmengder med snø på sin egen værblogg.

Med 69 centimeters snødybde på Vervarslinga tirsdag, er det kun i 1922 det har vært registrert høyere snødybde så tidlig på høsten.

For 97 år siden ble det nemlig registrert 83 centimeter med snø allerede 29. oktober.

– På datoen 5. november 1922 hadde likevel snødybden minket til under 69 centimeter, så på denne datoen har det faktisk aldri vært registrert så mye snø, sier Samuelsen.

– Hvorfor er det så mye snø akkurat nå?

– Det er kalde luftmasser over oss, og når det stiger varme opp fra sjøen dannes det ganske kraftige snøbyger. Med nordvestlig vindretning kommer bygene innover kysten hit til Tromsø, og topografien gjør mye av snøen stopper i fjellene lenger innover, sier han.

Det skal ifølge værprognosene holde seg kaldt til midten av november, men det verste snøværet kan være over, ifølge Samuelsen.

– Det vil bli noen byger i onsdag, men det vil gi seg utover morgendagen, før det blir kaldt og klart vær.

SNØFALL: Slik så det ut i Tromsø tirsdag kveld. Ifølge Meteorologisk institutt økte snøen ved Vervarslinga med 10 centimeter siden mandag. Foto: @eddiesutsikt / Instagram

I rekordvinteren 1996/1997, da det ble målt 240 centimeter snødybde på det meste, var det kun kommet 3 centimeter snø 5. november.

– Den gang kom det spesielt mye snø i april, i tillegg til en god dose i januar, sier statsmeteorologen.

Tromsøværingen Samuelsen husker også vinteren i 1995 spesielt godt.

– Jeg husker at jeg grynnet skikkelig i snøen på Sør-Tromsøya. Allerede 21. november var snødybden på 108 centimeter den vinteren.

Kommer til Østlandet

Fredag ser det ut til at snøen vil dale ned over flere steder på Østlandet, men i kyststrøkene er det ventet sludd og regn, ifølge meteorologenes prognoser.

– Østlandet vil få en god del snø i perioden fredag ettermiddag til lørdag formiddag/ tidlig ettermiddag, sier statsmeteorolog ved Meteorologiske institutt, Geir Ottar Fagerlid til VG.

Ifølge meteorologen er det er områdene øst for Oslofjorden og øst for Mjøsa at det vil komme snø. I Oslo kan det komme rundt 5 centimeter snø, mens det kan komme rundt 10 til 15 centimeter snø i Hedmark. Prognosene tilsier kuldegrader utover neste uke, dermed vil snøen bli liggende.

Også områdene i Agder vil det kunne komme noe nedbør.

– I innlandet vil det komme som snø, mens nedbøren vil komme som regn og sludd på kysten, sier Ottar Fagerlid.

