Varsler mer trafikktrøbbel

Biler dundret sammen på såpeglatte veier fredag. Lørdag er det fare for mer kaos.

– Det var helt ute av kontroll, sier yrkesbilsjåføren som fredag prøvde å ta seg opp Gamle Drammensvei i Asker.

Det endte med at bilen ble sendt i retur ned den såpeglatte bakken. Deretter forsøkte flere andre bilister å ta seg opp samme bakke. Én etter én smeller de sammen, til tross for at de blir advart.

I en video yrkesbilsjåføren tok av hendelsen, ser man dramaet utspille seg.

– Folk hører ikke på oss, hører man sjåføren si til en forbipasserende etter at flere biler har forsøkt å komme seg opp bakken.

Kan bli ti nye centimeter med snø

Dette er bare én av flere hendelser som har utspilt seg på Østlandet det siste døgnet.

– Hvis føret fredag medførte utfordringer, så kan du regne med at det blir problematisk lørdag. Det kan også bli noen utfordringer søndag, sier vakthavende meteorolog Frode Hassel i Meteorologisk institutt.

Farevarselet de sendte ut fredag, gjelder fortsatt lørdag. Da advarte de om sludd og snø i Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Hedmark.

– Prognosene sier at det vil komme ti millimeter de neste 24 timene. Hvis det kommer som tørr snø, er det snakk om 10 centimeter, sier meteorologen.

Kaos på Østlandet

Dette er noen av hendelsene som skjedde på Østlandet fredag:

På E6 mellom Jessheim og Kløfta var veien stengt i nordgående kjøreretning i nærmere seks timer etter at et vogntog kjørte gjennom autovernet. I motgående kjørefelt ble ett felt stengt.

På E18 mellom Oslo og Asker var det i mange timer på ettermiddagen saktegående og tidvis stillegående kø.

I Asker og Bærum var det ellers en rekke hendelser på fylkesveier, noe som blant annet medførte at Ruter måtte innstille en rekke bussruter. På Nesøya i Asker krasjet to skolebusser i hverandre på en såpeglatt vei.

På E18 ved Kråkstad utenfor Ski var veien en periode stengt etter tre biler var innblandet i et uhell.

Seks personer ble sendt til legevakt etter at en personbil og en minibuss krasjet i Vestby fredag ettermiddag.

Det var også flere hendelser på Sør- og Østlandet.

– Ikke sommerdekkføre

Hos Vegtrafikksentralen Øst tror de ikke lørdagen blir fullt så dramatisk som fredag.

Trafikken på E6 fra ut fra Oslo fredag ettermiddag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Det er vanskelig å spå, men det er klart at nå som været har fått satt seg, bilistene har fått kjenne litt på hva det vi si å kjøre på vinterføre og det vil være færre som ferdes, så vil det ikke bli samme utfordringer som fredag, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl.

Han ber folk beregne litt bedre tid enn vanlig, kjøre etter forholdene og være oppmerksomme.

– Det er ikke sommerdekkføre, påpeker han.

Pent i store deler av landet

Meteorolog Frode Hassel forteller at det vil falle mest snø i nordlige og østlige deler av Østlandet lørdag. Søndag varsles det også snøbyger, men det vil være mindre nedbør enn lørdag.

I Telemark og i Agder-fylkene varsles det stort sett være oppholdsvær.

På Vestlandet blir det en vinterlig værtype, men med sol og oppholdsvær.

I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det også greit vær denne helgen, men det kan bli en liten kuling på kysten. I Nordland og Troms varsles det pent vær, men det kan bli enkelte snøbyger ytterst i Lofoten. I Finnmark kan det bli snøbyger på kysten, ellers lettskyet oppholdsvær. Det er imidlertid fare for lokal tåke lenger inn i landet.

