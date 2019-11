FÅR NY RÅDGIVER: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen

First House-rådgiver blir rådgiver for Hadia Tajik

Jorid Juliussen Nordmelan går fra kommunikasjonsbyrået First House til Arbeiderpartiet.

– Jeg tar grep for å ha så mye åpenhet som mulig, sier Jorid Juliussen Nordmelan.

Hun starter i jobben som politisk rådgiver for Hadia Tajik allerede på mandag, og er ikke den første som tar steget fra kommunikasjonsbransjen til politikken.

– Jeg mener man må ta til seg all sånn kritikk som kommer, for den viktigste valutaen for en politiker er tillit. Jeg har hele tiden hatt åpne lister.

– Har du varslet noen habilitetskonflikter i ny jobb?

– Nei, det er det ikke. Vi må tar vurderinger etter hvert, men jeg ser ikke noen umiddelbare kandidater.

NY JOBB: Jorid Juliussen Nordmelan går fra First House til Arbeiderpartiet. Foto: First House

I kommunikasjonsbyrået First House har hun vært rådgiver. Nordmelan gleder seg til å jobbe for Arbeiderpartiet på Stortinget.

– Det blir veldig kult. Jeg brenner veldig for partiet, og synes at hun er en skikkelig kul dame.

Jarle Roheim Håkonsen, kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, bekrefter at Nordmelan er ansatt som ny politisk rådgiver.

