FIKK BREV: Statsadvokat Ingrid Wirum forteller at de fikk videresendt brevet etter et møte 16. oktober.

Politiet fikk brev fra Nav, stoppet soningsinnkallelser

18. september fikk politidistriktene brev fra NAV angående NAVs feiltolkning av reglene. Da stoppet de å kalle folk inn til soning.

Det opplyser statsadvokat Ingrid Wirum hos Riksadvokatembedet:

– Vi er kjent med at politiet på bakgrunn av brev fra NAV 18. september i år har stoppet soningsinnkallinger, sier hun til VG.

Etter at NAV og Riksadvokaten møttes 16. oktober i år, da Riksadvokaten fikk vite om NAV-skandalen, sendte NAV brevene videre til Riksadvokaten, på forespørsel fra Riksadvokaten.

VG har vært i kontakt med Nav, som opplyser at de vil komme tilbake med ytterligere informasjon.

2400 kan være rammet

Etter at det mandag ble kjent at NAV har feiltolket regelverket for kontantytelser under opphold i andre EØS-land enn Norge, har etaten oppdatert reglene på sine hjemmesider.

Et titalls personer er feilaktig dømt for trygdesvindel som en følge av praksisen, men NAV-direktøren anslår at så mange som 2400 saker kan være rammet.

Bli oppdatert? Dette er NAV-skandalen

Dette gjelder personer som har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge, har oppholdt seg i et annet EØS-land og fått sin søknad om ytelser behandlet etter 2012.

Dømt for bedrageri - soningen ble stoppet

En av personene som fikk utsatt soning, er en kvinne på Vestlandet som ble dømt til 21 dagers fengsel for bedrageri i Jæren tingrett. Kvinnen ble dømt for urettmessig å få utbetalt over 140.000 kroner fra NAV.

04. april 2018 ble saken anmeldt. Over ett år senere var saken hennes oppe i retten og kvinnen tilsto.

– 4. oktober fikk jeg en telefon fra kriminalomsorgen, som fortalte at saken min hadde stoppet opp – de var ikke sikre på at NAV hadde gjort riktig. Så ringte jeg til domskontoret som fortalte at Riksadvokaten skulle ta over saken, sier kvinnen til VG.

Politiadvokat på saken, Emilie Lyngstad Netteland i Sør-Vest politidistrikt, bekrefter at kvinnens soning ble utsatt.

– Det ble sendt ut et brev fra NAV til politiet angående denne saken. Jeg besørget at noen fra politiet kontaktet kriminalomsorgen slik at de avventet soningsinnkalling til vi fikk avklaring på rettstilstanden, sier hun.

