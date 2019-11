Foto: SKJERMDUMP

Frode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft

I en video publisert på Facebook sier Frode Berg at de to årene i russisk varetekt har vært en tøff påkjenning.

– Jeg er endelig ute av Russland etter to års ufrivillig opphold i Lefortovo-fengselet i Moskva. Det her var jeg ikke forberedt på. Det har vært tøff, ventetiden har vært lang. To år i russisk varetektsfengsel har vært en tøff påkjenning, både for meg selv og min familie, sier Berg i videoen som er lagt ut på Facebook av hans advokat Brynjulf Risnes fredag kveld.

– Jeg vil ikke gå inn på saken i denne omgang, men kommer tilbake med en pressekonferanse. Jeg er for tiden på en trygg plass i Litauen, for å roe ned, slappe av og komme til hektene, sier Berg.

Statsminister Erna Solberg sa fredag kveld at representanter for norske myndigheter vil følge Berg hjem til Norge så snart det er praktisk mulig.

– Jeg ser frem til å møte familien i løpet av de nærmeste dagene.

– Jeg har mange å takke for den støtte som har vært gjennom de to årene. En spesiell takk går til min nærmeste familie, som har vært utrolig sterk. En spesiell takk også til Litauens president som har gjort det mulig med en utveksling på grensen mellom Litauen og Russland i dag.

Publisert: 15.11.19 kl. 21:56