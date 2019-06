MISTET AU PAIR: Justisminister Jøran Kallmyrs au pair måtte forlate landet i mai. Nå får hun komme tilbake. Foto: Frode Hansen

UDI snur: Kallmyrs au pair får jobbe likevel

Justisminister Jøran Kallmyrs au pair får lov til å komme tilbake til Norge.

Utlendingsdirektoratet har opphevet avslaget til justisminister Jøran Kallmyrs au pairs søknad om oppholdstillatelse.

9. mai fikk den filippinske kvinnen én dags frist for å forlate Norge, da hennes opphold i Norge var ulovlig. Nå får hun altså komme tilbake, og jobbe som au pair.

Nye opplysninger

UDI opplyser til VG at det opprinnelige avslaget ble gitt på bakgrunn av opplysninger hun ga i søknaden, som de tolket som om oppholdet hadde et annet formål enn kulturutveksling, og at det ble jobbet før søknad var levert hos politiet.

I klagesaken har det imidlertid kommet frem «nyanseringer og nye opplysninger», som har gjort at UDI nå ikke lenger finner grunnlag for avslag.

I en pressemelding utdyper direktoratet at det fortsatt er slik at au pairen ikke har fulgt reglene ved bytte av vertsfamilie, men at de nå vurderer at dette er av mindre alvorlig karakter.

Advokaten: – Riktig vedtak

Au pairens advokat, Ingvild Boe Hornburg, er fornøyd med omvendingen, og sier til VG at hun mener at dette er riktig vedtak i saken.

– Jeg har hele tiden sagt at dette har vært basert på en misforståelse. Jeg har skrevet en grundig klage, som nå er tatt til etterretning, og det viser at systemet fungerer.

– Når kommer hun eventuelt tilbake?

– Hun er informert, men jeg har ikke fått tak i henne enda, da hun ikke er online hele tiden, og det er tidsforskjeller her. Jeg prøver å få tak i henne og finne ut av når det kan skje, sier Hornburg.

Avslaget kom ikke frem

Ifølge UDI kom ikke det opprinnelige avslaget frem til au pairen på den oppgitte adressen hennes, men i retur til UDI etter at klagefristen gikk ut.

Dermed ble hun ikke kjent med avslaget før hun møtte opp hos politiet dagen før utreisefristen. Hun valgte da å reise ut umiddelbart.

UDI skriver videre at hun ikke er utvist fra Norge, og at den delen av saken nå også er avsluttet.

