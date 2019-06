FYLLER VANN: Daniel Følling (29) og Karoline Bekkenes (22) henter vann på en vannstasjon kommunen har satt opp. De bor i området der flest har vært smittet. Foto: Bringedal,Terje

Drikkevannsskandalen: – Sykepleiere slo alarm da de koblet sykdom og adresser

ASKØY (VG) Det var observante sykepleiere som først slo alarm om at mange pasienter kunne være syke av drikkevannet på Askøy. Det opplyser kommuneoverlegen på Askøy, Christian Redisch, til VG.

– Disse sykepleierne fortjener all mulig ros. Denne saken hadde blitt vanskelig å fange opp så raskt, dersom de ikke hadde hatt så god lokalkunnskap, sier kommuneoverlegen.

Onsdag døde en ettåring fra Askøy på sykehus. Nå blir det undersøkt om dødsfallet kan ha en sammenheng med drikkevannet.

Christian Redisch leder til daglig Askøys største private legesenter, som ligger i kommunesenteret Kleppestø. Samtidig innehar han funksjonen som kommuneoverlege på Askøy.

Flere sykepleiere jobber både på legesenteret, og på den kommunale legevakten, sier han.

– De registrerte at det kom uvanlig mange pasienter med diaré, oppkast og magesmerter, både til legesenteret og legevakten. De første tilfellene kom mandag, men før torsdag var det bare spredte tilfeller som ikke lot seg koble.

Redisch sier at han varslet sine overordnede straks sykepleierne orienterte ham om den unormalt høye pågangen til legesenteret og legevakten.

– Jeg orienterte kommuneledelsen på vei hjem fra jobb torsdag, sier han.

VANNSMITTE: Også Kjell Stig Eide (64) Bente Eide (67) fyller vann i vannvognen kommunen har satt opp utenfor kleppe skole Foto: Terje Bringedal Foto: Terje Bringedal

Ifølge Redisch ble det bestemt at adresseinformasjonen til pasientene som hadde henvendt seg til helsetjenesten skulle legges inn på et kart. Det ble da tydelig at det var en sterk konsentrasjon av sykdomstilfeller i et bestemt område, der beboerne har det til felles at de får vann fra Kleppe vannverk.

– Oppmerksomme sykepleiere koblet sykdom og adresser på torsdag formiddag. De så da at mange pasienter kom fra samme område, sier Redisch.

– Kommunens avdeling for miljørettet helsevern startet samtidig plotting på kart. Etter lunsj på torsdag samlet vi alle i kommunen som har med smittevern å gjøre.

FANT TARMBAKTERIER: Fredag ble det kjent at Askøy kommune har funnet E.coli i et fjellbasseng. Bildet er tatt på fredagens pressekonferanse. Fra venstre smittevernlege Thomas Hetland, rådmann Eystein Venneslan, ordfører Terje Mathiassen og sjefen for vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe. Foto: Terje Bringedal

Samtidig startet lederen for legevakttjenesten i kommunen å ringe rundt til alle legesentrene i kommunen torsdag formiddag, for å sjekke om pågangen hadde vært uvanlig stor også der.

– Rådmannen satte krisestab torsdag kveld, sier Redisch.

Informasjonssjef Dag Folkestad i Askøy kommune skriver i en tekstmelding til VG at helseavdelingen i kommunen hadde en mistanke rundt lunsjtid torsdag om at noe kunne være unormalt i forhold til vanlig sykdomsmengde.

– Da ble helsevern koblet på, samt smittevern og VA (avdeling for vann og avløp, red.anm.). Oversikt over omfang økte, og kommunal kriseledelse ble satt klokken 19. Kokevarsling klokken 18 til området som var lokalisert.

GÅR FORT: En flaske som den Elin Christiansen (56) fyller opp her blir fort brukt opp når man ikke kan drikke springvann. Foto: Bringedal, Terje

Tidligere fredag opplyste politiet at de undersøker drikkevannskilden i Askøy kommune. Dersom vannet er kilden til smitten, kan kommunen bli straffet for miljøkriminalitet.

Fredag kveld opplyser Vest politidistrikt overfor VG at vannprøvene er sendt til analyse, men at svar ventes først etter helgen.

– Dumt at det har blitt sånn

Utenfor barneskolen Kleppe Skole har kommunen satt en stor vannvogn. Innbyggere kommer både gående og kjørende, med poser fulle av flasker og vanndunker, for å fylle.

Maria Danielsen (16) har tatt turen ned sammen med moren Kristin Mangersnes. Mens moren sitter syk i bilen, går datteren ut for å hente vann til familien.

– Det er dumt at det har blitt sånn som det har blitt. Jeg har opplevd at vi har fått kokevarsler tidligere, men situasjonen har aldri vært så alvorlig at man må dra på legevakten, sier hun til VG.

Hun synes det er skremmende et barn har omkommet, og at det undersøkes om det har sammenheng med forurensningen av vannet.

TØRST: Maria Danielsen (16) tar seg en slurk rent vann. Foto: Terje Bringedal

Selv har hun ikke blitt syk, i motsetning til moren.

– Jeg har ligget hele dagen, forteller moren Kristin.

Hun er lei av de stadige kokevarslene i Askøy.

– Det er ikke greit. Vi bor i et rikt land, og vi betaler mye for vann her. Det er dyrere avgifter her på Askøy enn andre steder. Noen ganger er det bare uker mellom man får et varsel, sier hun.

Kjell Stig Eide (64) Bente Eide (67) kommer gående med en stor vanndunk. De, som flere andre VG møter, forteller at det har vært utsolgt for vann på flere butikker i området.

– De har snakket om ny vannforsyning i en mannsalder men det blir nok ikke i vår tid, tror Kjell Stig Eide, som er glad for at kommunen har satt ut vann. Foto: Terje Bringedal

Også Daniel Følling (29) og Karoline Bekkenes (22) har opplevd at det har vært utsolgt for vann i butikkene.

– Vi var borte på Coop og der begynte det å bli tomt for kullsyrevann også, sier Bekkenes.

Samboerparet har begge fått merke smitten fra drikkevannet, i form av magesmerter og feber.

– Jeg visste ikke hva det var, men det har vart noen dager, sier Følling.

Bekkenes forteller at de sluttet å drikke vannet når de fikk melding med kokevarsel fra kommunen, og etter det har de følt seg bedre.

Publisert: 07.06.19 kl. 21:31 Oppdatert: 07.06.19 kl. 21:58