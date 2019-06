LEDER: Sondre Hansmark i Unge Venstre. Foto: Therese Alice Sanne

Unge Venstre: Venstre må ut av regjering uten klima-gjennomslag

Både unge Venstre-leder Sondre Hansmark og fylkesleder i Agder Venstre mener det er Venstre som har grunn til å true med å gå ut av regjering, ikke Frp.

– Så lenge vi sitter i en regjering som ikke kutter nok utslipp, er det vanskelig for oss å forsvare regjeringsdeltakelse. Når utslippene nå går opp med 0,4 prosent er det tydelig at det ikke er godt nok, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til VG.

Han viser til de nye SSB-tallene som viser at norske klimagassutslipp økte med 0,4 prosent fra 2017 til 2018. Samtidig raser bompenge-debatten, og flere Frp-fylkesleder sa mandag til VG at Frp bør ut av regjering, hvis ikke partiet får store bom-gjennomslag.

– Erna mer opptatt av å tekkes Frp på bilavgifter og bompenger enn å gi oss gjennomslag på det som er viktig for oss, nemlig klima, sier han.

Han mener Norge ikke gjør i nærheten av nok for å kutte utslipp. Tirstag hadde ungdomspartiet et krisemøte over telefon, der de samlet seg om et krav for at de skal stille seg bak at Venstre fortsetter i regjering.

– Vårt krav er at man må kutte utslipp hvert eneste år, ikke skubbe foran seg lever. Venstre har løsningene på klima-krisen, får ikke gjennomslag for å gjennomføre dem i regjering.

– Vil dere at Venstre skal gå ut av regjering hvis Frp får store bompenge-gjennomslag nå?

– Jeg mener ikke det er et alternativ - men jeg synes det er vanskelig å se for seg å sitte i en regjering som gjør det billigere å kjøre bil. Om de skulle få gjennomslag der, forventer jeg at vi får noe kraftig tilbake. Vi slår ring rundt bompenger. sier han og legger til:

– Og hvis Frp ikke får gjennomslag for å kutte i bompenger og går ut på grunn av det, ønsker jeg dem god tur ut av regjeringen.

Fylkesleder: – Utålmodighet i Venstre

– Jeg blir helt matt av å lese hva Frp truer med fordi de ikke får gjennomslag om bompenger - er det noen som skulle truet med å gå ut av regjering, er det Venstre, sier Petter N. Toldnæs, fylkesleder i Agder Venstre, til VG.

Han viser også til SSB-tallene, og sier han har snakket med flere i Venstre som støtter ham i denne saken.

– Dersom Frp skulle få store gjennomslag for å gjøre noe med byvekstavtalene, er det klart at det slår ut på samlede norske klimautslipp. Det ser jeg på som fullstendig utelukket, og jeg mener krisemøtene nå burde handle om klimatallene, sier han.

– Det oppfattes som helt surrealistisk når man setter disse to perspektivene opp mot hverandre - bompengekrisen på den ene siden, og klimakrisen på den andre.

– Mener du Venstre burde gå ut av regjering hvis Frp får store bomepnge-gjennomslag?

– Dette henger sammen. Jeg mener at her må vi kreve mer - og kreve raskere handling. Vi gikk inn i regjering i fjor, og vi har allerede fått på plass mange gode klimatiltak som virker, men det haster - og jo mindre vi gjør nå, jo mer må vi gjøre siden.

Han sier større utslipps-kutt er en oppgave som hviler på hele regjeringen, men ikke minst også Erna Solbergs skuldre.

– Er det noe vi skylder kommende generasjoner så er det å klare å levere på dette. Jeg opplever en stor utålmodighet både innad i eget parti, men ikke minst også hos egne barn og yngre generasjoner som presser på og krever mer nå - det er ingenting som er viktigere å levere på.

FYLKESLEDER: Petter N. Toldnæs i Agder Venstre Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Tror ikke på Frp-exit

VG har snakket med flere andre fylkesledere i Venstre, som alle sier at de vil stille seg bak det som står i Granavolden-erklæringen, og ikke har tro på store Frp bom-gjennomslag.

Fylkesleder Arjo van Genderen i Viken tror heller ikke Frp kommer til å gå ut av regjering dersom de ikke får gjennomslag.

– Det ville vært ganske bisart og en skikkelig ripe i Frps renommé som et pålitelig og styringsdyktig parti. Frp har fulgt opp felles politikk frem til nå – indre medisinske utblåsninger til tross, sier Genderen, som heller ikke tror Frp kommer seirende ut av bompengesaken.

Fylkesleder Karin Synnøve Frøyd i Vestfold Venstre sier Flere i Frp heller vil se seg tjent med å fortsette i regjering, der de har fått mye gjennomslag allerede. Jan Henrik Nygård i Sogn og Fjordane Venstre sier også han blir forundret hvis Frp går ut av regjering.

– De sitter i regjering, og vi har en avtale. Det er litt styr rundt bompenger, men de var vel forberedt på det.

Torgeir Anda i Trøndelag Venstre tror uansett det er uaktuelt at Frp får noe gjennomslag nå.

– Det er ingen bompengekrise i landet, det er en klimakrise. Og så er det kanskje krise på meningsmålingene for Frp, sier han.

– Frp skal ha et landsstyremøte. Det er ikke der regjeringsforhandlingene foregår. Jeg forholder meg til regjeringserklæringen slik den er, sier fylkesleder Torgeir Fossli i Telemark Venstre.

