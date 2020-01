VELKOMST: Erna Solberg inviterte Henrik Asheim og Tina Bru til statsministerens bolig. Foto: Helge Mikalsen

Høyres unge stjerneskudd inn i regjeringen

Henrik Asheim og Tina Bru har trening i å slåss og megle i de politiske kampene som kommer.

Henrik Asheim (36) og Tina Bru (33) er de to yngste av de nyutnevnte statsrådene i Høyres kabal.

– Det er helt suverent å få være et ungt alibi når du er 36 år gammel, sier Henrik Asheim, den nye ministeren for høyere utdanning og forskning.

30-årene er voksent i de fleste sammenhenger, men i partiet Høyre blir de to statsrådene presentert som partiets unge stjerner i regjeringen.

– De har vært to av våre fremste aktive, unge stortingsrepresentanter. Begge er også gode på å være i den politiske debatten, sier Erna Solberg.

Valget av to statsråder i 30-årene var også strategisk fram mot valget i 2021.

– Det er viktig å være representativ for de yngre velgerne også. Den viktigste grunnen er at Høyre som parti får etablert gode politikere for fremtiden, sier partilederen.

BUDSJETT: Henrik Asheim i Høyre forhandlet om statsbudsjettet og presenterte det for pressen regjeringspartiene i fjor. Foto: Mattis Sandblad

– Vet å kompromisse

Da Tina Bru hilste på ansatte i oljedepartementet i dag, feiret de en som har jobbet der siden Bru var tre år. De har likevel med seg erfaring som kan være gull verd i den nye politiske hverdagen:

– De har øvd på å berge regjeringen i Stortinget lenge, da vi var en mindretallsregjering. Det er greit å ha en statsråd som vet å kompromisse, sier statsministeren.

På Stortinget satt Bru i energi- og miljøkomiteen, mens Asheim ledet finanskomiteen.

Etter at Frp trakk seg ut av regjeringen, har de vært svært tydelige på at den nye regjeringen ikke vil få noen ting gratis fra dem. Høyre, Venstre og KrF vil fortsette å følge avtalen de forhandlet fram med Frp, mens Siv Jensen sier at den er «historie for Frp».

– Jeg tror ikke man skal undervurdere det at folkene i Høyre, Frp, KrF og Venstre kjenner hverandre godt på Stortinget. Det betyr ikke at vi er enige om alle saker, men jeg tror vi skal få det til på en god måte, sier Asheim.

NØKKEL OG BLOMST: Sylvi Listhaug (Frp) satt i Olje- og energidepartementet i en rundt måned før nøkkelen i dag ble overrakt Tina Bru. Foto: Helge Mikalsen

Utfasing av norsk olje: – Ingen effekt

Tina Bru kjenner olje- og energipolitikken godt, som andre nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Likevel fikk hun tilsendt en tjukk bunke med sakspapirer i dag.

Det neste året skal flere viktige og vanskelige beslutninger komme via hennes pult. Kraftkabler til utlandet og vindkraft i natur er to av dem.

– Alle disse sakene er en debatt med ganske høy temperatur og mye konflikt. Jeg håper å bidra til en konstruktiv samtale, sier Bru.

Høyre satser tydeligere på klimapolitikk, ifølge statsrådene, men det er ingen grunn til å tro at Høyre ser annerledes på norsk produksjon av olje og gass. Partiet vil ikke sette en sluttdato, så lenge etterspørselen er der.

– Det har ingen effekt at vi legger ned arbeidsplasser i en verden som fortsatt etterspør denne energien. Men vi kan gå foran med å lage olje med lavere avtrykk, sier Bru.

Equinor har nylig gått ut med mål om å nå null klimagassutslipp fra produksjon. Kort tid etter ble det nye oljefeltet Johan Sverdrup åpnet, mens levetiden til det pensjonerte Statfjord-feltet ble forlenget.

Samtidig er det Equinor som gjennomfører klimaprosjekter som havvind og karbonfangst og -lagring.

– Vi kan fortsette å ha stor energiproduksjon fra norsk sokkel langt inn i fremtiden, med lavere utslipp, i kombinasjon med satsing på fornybar energi og teknologi, sier den ferske oljeministeren.

