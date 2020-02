ERNA I DEBATT: Mahamed Mo Ibrahim, Laial Janet Ayoub, statsminister Erna Solberg, Mikael Niaz Ali og Anne Karima Nordengen deltok på Groruddalstinget på Furuset Forum torsdag kveld. Foto: Ørn E. Borgen, NTB Scanpix

Erna: Vurderer å innføre oppholdsforbud for gjengkriminelle

Barne- og ungdomskriminaliteten har økt kraftig i Oslo. Nå vurderer regjeringen å innføre oppholdsforbud for gjengkriminelle.

På et folkemøte på Furuset i Oslo torsdag kveld presenterte statsminister Erna Solberg nyheten om at regjeringen ønsker å gi politiet nye virkemidler mot gjengkriminelle.

– Formålet er å gi politiet en mulighet til å kunne bortvise ungdom fra områder, slik at de kan forebygge og for eksempel hindre at det oppstår slåsskamper. Dette er et virkemiddel, ikke en løsning på hovedproblemene med barne- og ungdomskriminalitet, men det kan gjøre at man kan avverge at det oppstår en økning i konfliktnivået , sier statsministeren til VG.

I 2018 skrev VG flere artikler om politiets mislykkede innsats mot Young Bloods på Holmlia i Oslo. Det som var en løst sammensatt gruppe gutter, hadde vokst frem til å bli hovedstadens største gjengkriminelle trussel.

Statsministeren lovet økt innsats mot de kriminelle gjengene etter VGs artikler.

– Min beskjed til gjengene er at vi kommer til å bruke mye ressurser og krefter på å bekjempe dere, sa statsminister Erna Solberg (H) til VG under en mangfoldskveld i bydel Stovner i Oslo i juni samme år.

På spørsmål om oppholdsforbud er et tiltak som vil bli innført, sier statsministeren:

– Vi holder på med utredningen, så må vi finne et regelverk for hvordan det skal rammes inn. Skal man begrense folks bevegelsesfrihet må man ha lovhjemmel til det og vite hvordan det skal praktiseres.

Solberg mener det også er mulig at et oppholdsforbud kan reguleres i for eksempel byvedtekter.

FULLT HUS: Mange kom ikke inn på folkemøtet på Furuset torsdag kveld.

På folkemøtet på Furuset opplyste Ap-politiker Jan Bøhler at barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo og Groruddalen nesten er tredoblet i løpet av de siste fire årene. Statistikken kan også tyde på at respekten for politiet er synkende.

– Fra 2017 til 2019 var det en firedobling i antall trusler og angrep mot politiet. Vi har mange flotte ungdommer, men dette er alvor, sa Bøhler til den fullpakkede salen.

Erna Solberg sier at de store utfordringene ikke kan løses ved å innføre et oppholdsforbud, men at politiet kan få et virkemiddel de trenger for å få ned konfliktnivået.

POPULÆR: Mange ville snakke med statsminister Erna Solberg da hun deltok på et folkemøte om barne- og ungdomskriminalitet i Oslo torsdag kveld. Foto: Ørn E. Borgen, NTB Scanpix

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Gjengen Young Bloods har sitt utspring i Holmlia i Oslo, en drabantby som blant annet har vært rammet av flere skyteepisoder det siste året. Men i området bor det også flere tusen mennesker som forsøker å leve normale liv. Foto: VG

Innføring av et oppholdsforbud for gjengkriminelle har stått på den politiske dagsordenen i Norge tidligere.

I 2018 tok FrP-leder Siv Jensen til orde for å innføre oppholdsforbud som ett av flere tiltak for å knuse det gjengkriminelle miljøet på Holmlia.

– Gjengkriminelle skal kunne idømmes oppholdsforbud og besøksforbud til områder hvor de har utført kriminalitet. Hensikten er å bryte opp de kriminelle miljøene og hindre gjengdannelser, sa Jensen til VG den gang.

Oppholdsforbud for gjengkriminelle ble innført i Danmark for to år siden. Der kan personer som er straffedømt for gjengkriminalitet få forbud mot å ferdes i en eller flere kommuner i en periode fra ett til 10 år.

Strafferammen for overtredelse av oppholdsforbudet er fengsel inntil to år.

På folkemøtet på Furuset torsdag kveld fikk Solberg med seg en liste med syv konkrete innspill for å bekjempe barne- og ungdomskriminalitet.

– Dette er spennende innspill. Så må vi selvfølgelig jobbe med andre tiltak. Noe ligger i Granavolden-erklæringen, så får vi se om det er andre tiltak vi kan få til å fungere.

