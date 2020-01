Hareide tilbake i Norge: – Kommer hjem på grunn av den politiske situasjonen

OSLO LUFTHAVN (VG) Knut Arild Hareide så ikke for seg at han skulle være aktuell som statsråd igjen. I fjor gikk han av som partileder da KrF gikk inn i Solberg-regjeringen mot hans vilje.

Tidligere KrF-leder dro hjem to dager tidligere fra i Indonesia, hvor han har vært med utenriks- og forsvarskomiteen.

Hareide forteller at han valgte å komme hjem tidlig på grunn av den politiske situasjonen, men at han ikke har snakket med statsministeren ennå.

– Jeg har kommet hjem for å ha samtaler, sier han til VG på Gardermoen.

På spørsmål om han har lyst til å bli statsråd, svarer han at han ikke ønsker å kommentere noe før det er tatt noen beslutninger.

Han sier videre at han har fått med seg spekulasjonene, men understreker at ingenting er besluttet.

– Jeg kan være så ærlig på at ingenting er landet. Jeg dro fra Norge med en flertallsregjering det ikke var aktuelt for meg å være med i, og så endret situasjonen seg dramatisk i løpet av reisen og nå har jeg kommet hjem.

Både Raja, Hareide og Helleland sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, og turen til Indonesia var en lenge planlagt tur. De fleste komitémedlemmene dro fra Oslo med et fly som tok av fra Gardermoen klokken 13.37 mandag ettermiddag.

Dette skjedde samtidig som Frp-leder Siv Jensen holdt pressekonferanse og varslet at Frp avbrøt regjeringssamarbeidet og trakk seg ut av Solberg-regjeringen.

– Er det noen som har bedt deg om å komme tilbake til Norge eller er det eget initiativ?

– Jeg har hatt samtaler som gjør at det er naturlig at jeg kommer hjem lit før. Jeg avbryter ikke et oppdrag for utenrikskomiteen uten at det er en grunn for det, sier han.

