I STORMEN: Vågeng har stått i stormen siden NAV-skandalen sprakk i høst. Foto: TORE KRISTIANSEN

NAV-sjefen går av i august

NAV-sjef Sigrid Vågeng trekker seg da som NAV-sjef.

NAV-sjefen sa allerede i november i fjor at hun ikke ville gå av da, men i 2020. I en pressemelding skriver Vågeng at hun i dag har informert den ferske arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen om at hun vil fratre sin stilling den 1. august i år.

– Det er riktig for meg å få avklart dette nå, skriver Vågeng i pressemeldingen.

Hun påpeker at åremålskontrakten hennes går ut i oktober.

– Ved å si fra i god tid håper jeg å bidra til forutsigbarhet for virksomheten. Arbeidet med å finne min etterfølger er i gang. Til sommeren har jeg gjort det jeg har sagt jeg skal gjøre i EØS-saken, og direktoratet skal samles i nye lokaler i august. Det er derfor et naturlig tidspunkt for meg å overlate ansvaret til en ny direktør, skriver Vågeng.

Publisert: 31.01.20 kl. 12:40 Oppdatert: 31.01.20 kl. 12:50

