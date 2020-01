Badelivet på Sørenga er blitt en hit i Oslo. Sporveien beklager at de bidro til at det stanset opp, da de bidro til et utslipp på forsommeren 2018. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Oslo sporveier fikk millionbot etter utslipp i Oslo

Oljeutslippet stanset badelivet på Sørenga. Nå har Sporveien i Oslo fått millionbot. Sporveien beklager og betaler. En fugleunge ble skadet.

Det var Bellona som politanmeldte Sporveien AS i slutten av mai 2018, etter et storutslipp av fyringsolje i Alnaelva.

Utslippet medførte oljesøl ned til Sørenga, hvor det yrende badelivet stanset opp, etter at politiet beordret folk opp på land - og videre ut til flere øyer, hvor tusenvis av mennesker bader.

Nå er Sporveien ilagt en foretaksstraff for brudd på forurensningsloven på en million kroner etter utslippet.

– Bellona er fornøyd med at Sporveien A/S blir straffet for oljeutslippet de forårsaket og håper at Sporveien har lært av denne saken og sikrer sine tankanlegg og rutiner bedre i fremtiden, sier Sigurd Enge som leder Bellonas arbeid med oljevernberedskap.

– Det er spesielt ille når et offentlig foretak, som skal gå foran som et godt eksempel, ikke klarer å sikre anleggene sine på en ordentlig måte, sier Sigurd Enge.

Det har vært mange oljesøl og andre forurensningssaker knyttet til elvene i Oslo.

– Vi håper denne foretaksstraffen gir et tydelig signal både til Sporveien og andre selskaper som er i faresonen for å forårsake oljesøl, om viktigheten av å sikre sine anlegg, slik at vi kan beholde våre friområder i byen rene og tilgjengelig for publikum, sier Enge.

Sporveien beklager og betaler

Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien beklager så mye det som skjedde.

– Vi har i dag vedtatt foretaksboten. Det var ikke vanskelig, fordi vi har gjort en feil. Vi beklager virkelig det som skjedde, sier han.

– Våre undersøkelser viser at det var 28.000 liter fyringsolje som lekket ut. 25.300 liter har vi samlet opp. 2600 liter ligger igjen i grunnen under bygningen oppe på Ryen, sier han.

Det var ved Sporveiens anlegg helt inntil Ryenkrysset i Oslo lekkasjen skjedde. Oljen fulgte grunnen nedover til Alnaelva og ut i Oslofjorden.

– Årsaken var hull i ett rør under bakkenivået, under en grunnmur.

– Hva gjør dere for å hindre nye utslipp?

– Oljefyr skal utfases, slik at problemstillingen ikke lenger er relevant, men jeg skal love at i skal være meget varsomme når vi skal tømme de siste tankene.

Han sier at han forstår reaksjonene utslippet skapte blant innbyggerne og de badende.

– Ja, vi beklager virkelig at det gikk ut over badelivet. Heldigvis gikk det bra med fisk og fugl: Det ble ikke funnet noen død fisk, men en ærfuglunge døde trolig som følge av utslippet, sier han.

Publisert: 16.01.20 kl. 16:46

