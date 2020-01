DÅRLIG STEMNING: Siv Jensen vil stille en rekke krav til Erna Solberg for at Frp skal bli i regjeringer. Her er de to avbildet under debatten rundt mistillitsforlaget mot justisminister Sylvi Listhaug. Foto: Tore Kristiansen

Kommentator om Frps krav: Mener tonen har endret seg

Det er langt fra første gang Frp truer med å trekke seg ut av regjeringen, men Minerva-kommentator Jan Arild Snoen mener det er mer alvor nå enn tidligere.

Nå nettopp

Finansminister Siv Jensen og flere i Frps stortingsgruppe truer med å gå ut av regjering, etter at regjeringen startet arbeidet med å hente hjem en norsk IS-kvinne og hennes barn.

Men det er ikke første gang.

Sentrale personer i Frp har en rekke ganger tatt til orde for at partiet bør gå ut av regjeringen tidligere:

VGs Tone Sofie Aglen kommenterer: Kan ikke rope ulv flere ganger nå

Endret tone

Frp tok dissens i saken om å hente hjem IS-kvinnen og hennes barn. Nå har Siv Jensen varslet at de vil gi regjeringen en liste med krav, dersom de skal bli sittende i regjering.

– Det har vært runder før, særlig knyttet til bompenger. Da var det flere som spekulerte på om Frp ville gå ut av regjering allerede da, sier journalist og kommentator i Minerva, Jan Arild Snoen.

Han har i Minerva tidligere torsdag stilt spørsmål ved om Frp-begeret virkelig er helt fullt. Snoen mener at det er verdt å legge merke til tonen i det Siv Jensen sier nå.

– Jeg bet meg spesielt merke i at Siv Jensen nå uttaler seg mer negativt om regjeringsprosjektet enn tidligere, ved å si at regjeringen er blitt grå og kjedelig, sier Snoen.

Journalist og kommentator i Minerva Jan Arild Snoen. Foto: Privat

Han påpeker at Frp-lederen tidligere har kommentert at partiet må få større gjennomslag. Men nå kommer hun som finansminister med kritikk mot regjeringen.

– Det er en endring fra tidligere krangler og konfrontasjoner. Det er en kritikk mot selve prosjektet, sier han.

– Det er det som gjør at det er nærmere alvor nå, selv om det også var alvor sist, sier han.

Snoen understreker at regjeringen kom i mål med bompengeavtalen sist.

– Men hvis det er et latent, underliggende ønske om å gå ut av regjering, er utvandring rette område å gå på.

Kan få større oppslutning

Ifølge Snoen kan Frps trussel om exit tolkes på flere måter.

En mulighet kan være at partiet har et underliggende ønske om å gå ut av regjering.

STILLER KRAV: Siv Jensen vil overlevere en liste med krav til Erna Solberg. Foto: Helge Mikalsen

– Det er kanskje en tredel i Frp som hele tiden har vært skeptisk til regjeringsprosjektet. Denne saken kan være en utløsende årsak, eller en årsak i seg selv for å gjennomføre det, sier han.

Frps representant på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos, sa til TV 2 onsdag at denne saken har ført til at hun ikke lenger vil være del av regjeringen.

– Jeg klarer ikke å se at kravlisten skal endre på mitt syn på det. Jeg ser ikke at det finnes noen sak som kan rette opp det som har skjedd, sier hun til VG i dag.

– Er det mange i stortingsgruppen som deler ditt syn?

– Jeg har ikke snakket med så mange andre om det. Men det er fryktelig mange som er opprørte, det er det ingen tvil om, sier hun.

– Jeg var klar for å gå ut av regjering i går. Det er jeg fortsatt, sier hun.

Kari Kjønaas Kjos og Siv Jensen. Foto: Tore Kristiansen

Snoen tror imidlertid at det er et mindretallssynspunkt.

Han mener det er underliggende at Frp vil få større oppslutning utenfor regjeringen.

– Det er en grunn til at de gikk inn i regjering og har sittet så lenge. De vil gjøre Frp til et styringsdyktig parti og de synes de får en del politisk gjennomslag, sier Snoen.

Han tror at Siv Jensen forsøker å utnytte krisen, for å få gjennomslag for Frps politikk.

Erna Solbergs store problem er at det er dårlig for regjeringen samlet, og for å få regjeringen til å bli gjenvalgt, ifølge Snoen.

– Jensen har stilt sitt ultimatum til Solberg, da bør Solberg snu det og si: «Enten går dere nå, eller så er dere snille gutter og jenter ut hele perioden», sier han.

Publisert: 16.01.20 kl. 19:04

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser